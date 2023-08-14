У Харкові пропонують перейменувати три вулиці та два провулки на честь загиблих захисників і українських діячів

На сайті Харківської міськради опублікували пропозиції щодо перейменування низки вулиць та провулків у місті на честь загиблих захисників й видатних українських діячів, повідомили у пресслужбі міської ради.

Харків’янам пропонують перейменувати такі топоніми:

вул. Оренбурзьку назвати на честь братів Гипиків;

вул. Цілиноградську — на честь добровольця окремого батальйону "Карпатська Січ" Мирослава Мисли;

пров. Петрашевського — на честь фундатора української військової авіації, хіміка-винахідника Петра Франка, сина письменника Івана Франка;

пров. Халтуріна перейменувати на честь фізика-теоретика та академіка Ісака Померанчука, який співпрацював з Ахієзером та Ландау;

вул. Маяковського — на честь українського письменника Миколи Хвильового.

Детальніше ознайомитися з пакетом пропозицій та долучитися до обговорення можна за посиланням.

Також подати пропозиції або зауваження щодо перейменування топонімів можна, надіславши листа за адресою: пл. Конституції, 7; електронною поштою: [email protected] або за тел.: (057) 760-73-69.

Пропозиції можна подавати з 14 по 17 серпня включно.