Останні новини та події Харкова та Харківської області 14 серпня 2023 року: все, що відбувається у регіоні сьогодні в онлайн-стрічці новин від редакції Суспільне Харків.
У Харкові пропонують перейменувати три вулиці та два провулки на честь загиблих захисників і українських діячів
На сайті Харківської міськради опублікували пропозиції щодо перейменування низки вулиць та провулків у місті на честь загиблих захисників й видатних українських діячів, повідомили у пресслужбі міської ради.
Харків’янам пропонують перейменувати такі топоніми:
- вул. Оренбурзьку назвати на честь братів Гипиків;
- вул. Цілиноградську — на честь добровольця окремого батальйону "Карпатська Січ" Мирослава Мисли;
- пров. Петрашевського — на честь фундатора української військової авіації, хіміка-винахідника Петра Франка, сина письменника Івана Франка;
- пров. Халтуріна перейменувати на честь фізика-теоретика та академіка Ісака Померанчука, який співпрацював з Ахієзером та Ландау;
- вул. Маяковського — на честь українського письменника Миколи Хвильового.
Детальніше ознайомитися з пакетом пропозицій та долучитися до обговорення можна за посиланням.
Також подати пропозиції або зауваження щодо перейменування топонімів можна, надіславши листа за адресою: пл. Конституції, 7; електронною поштою: [email protected] або за тел.: (057) 760-73-69.
Пропозиції можна подавати з 14 по 17 серпня включно.
Обов'язкова евакуація у частині Куп'янського району: скількох людей вивезли
Від початку оголошення обов'язкової евакуації з частини Куп'янського району вивезли понад 250 людей, серед яких — 90 дітей. Ще близько 400 неповнолітніх лишаються на цих територіях, розповів Суспільному керівник обласного департаменту цивільного захисту Іван Сокол.
"Є "гарячі лінії", по яких лишають заявки, наступного дня формують евакуаційні каравани з волонтерів, співробітників поліції та ДСНС. Вони забирають людей та везуть у пункти реєстрації. Далі їх розселяють по місту, чи по інших регіонах. У пункті реєстрації населенню надають психологічну, медичну та гуманітарну допомогу", — сказав Сокол.
Як триває евакуація та чому люди відмовляються виїжджати — читайте у матеріалі Суспільного.
У деокупованій Руській Лозовій на Харківщині відремонтували 80% електромереж.
У деокупованій Руській ЛозовійЧерез повномасштабну війну у селі було пошкоджено або знищено до 90% енергообладнання, повідомили у пресслужбі "Харківобленерго" 14 серпня.
"Залишилося під'єднати три підстанції з 18, а також завершити ремонт високовольтної лінії 10 кВ та лінії 0,4 кВ. Планується, що усі споживачі Руської Лозової отримають доступ до електропостачання вже наприкінці вересня", — розповіли у пресслужбі з посиланням на начальника Дергачівського РЕМ Володимир Климчук.
Крім того, у селі замінили чотири підстанції, на інших чотирьох поміняли трансформатори. Енергетики встановили 400 нових опор, ще 100 потребують заміни.
Відновлюється через танці й роботу після втрати дружини. Історія лікаря з Ізюмщини
Лікар-окуліст Володимир Шокало жив у Барвінковому, місті неподалік Ізюма на Харківщині, й коли почалися бої, був змушений виїхати до Близнюківської громади. Хвора дружина не витримала евакуації та померла.
У Близнюках чоловік влаштувався на роботу, купив будинок та почав здійснювати мрію життя — навчатися бальних танців.
Як через танці, роботу без вихідних та поезію відновлюється після втрати дому та дружини — читайте історію лікаря.
РФ обстріляла промзону у Куп'янську 14 серпня
14 серпня близько 11:30 армія РФ обстріляла Куп'янськ. Влучання було у промислову зону, яка розташована на лівому березі Осколу. Інформації про поранених та руйнування станом на 18:14 немає.
Про це Суспільне Харків розповів керівник Куп'янської РВА Андрій Канашевич.
За його інформацією, Куп'янськ постійно перебуває під ударами РФ.
Втратила чоловіка і будинок, на який роками заробляли за кордоном: історія жительки Шевелівки на Харківщині
Менш як сім років прожила родина Оксани Токаревої з села Шевелівки під Балаклією у новому будинку. На нього родина заробляла роками, виїздивши працювати з Харківщини до РФ, Білорусі та Польщі.
Оксана на місці зруйнованого російським обстрілом господарства плаче: "Це була моя мрія з дитинства. Я хотіла жити у своїй хаті, щоб вона була красива, зручна. Щоб вона потім лишилась моїй дитині. Щоб дитина моя не мучилась так, як я з будівництвом".
Нині Оксана живе у брата. Війна забрала в неї не лише господарство, а й чоловіка Володимира, який помер внаслідок осколкового поранення.
Що лишилося на місці втіленої дитячої мрії жінки та як втратила чоловіка, Оксана розказала Суспільне Харків.
У Лозівському районі бійці ДСНС врятували дівчину, яка впала у зливний колодязь
Рятувальники витягнули зі зливного колодязя місцевої водойми 16-річну дівчину, яка впала туди 14 серпня у селі Домасі Лозівського району, повідомили у пресслужбі ДСНС Харківщини.
"Пірнаючи з бетонної споруди у воду, дівчина посковзнулась та впала вниз на глибину близько чотирьох метрів. Колодязь був майже порожній, на дні було лише сміття та гілки. Тому дівчина, падаючи, майже не зазнала ушкоджень. Рятувальники за допомогою пожежного поясу та мотузки підняли її з дна колодязя та передали медикам", — сказано у повідомленні.
Обстріл Бугаївки 14 серпня: підліток зазнав поранення у шию, слідчий отримав контузію
За даними начальника Слідчого управління поліції Харківщини Сергія Болвінова, 14-річний хлопець їхав на велосипеді, коли стався обстріл, він отримав осколкові поранення у шию.
"Під обстріли потрапили поліцейські, слідчий отримав контузію. Наразі його стан не викликає занепокоєнь. Були пошкоджені автівки правоохоронців", — сказано у повідомленні.
На куп’янському напрямку РФ нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж кордону на Білгородщині — Маляр
РФ не покидає спроб наступів на сході України: загарбники перегруповуються та відновлюють ресурс. На куп’янському напрямку російська армія нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж кордону у Білгородській області та шукає слабкі місця в українській обороні, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
За її словами, після активізації російських військ на куп’янському та лиманському напрямках українські військові зменшили наступальний потенціал окупантів.
У Малинівській громаді Харківщини хочуть позбутися імен Пушкіна та Мічуріна
У Малинівській громаді хочуть перейменувати 12 топонімів у трьох населених пунктах, повідомили на сайті селищної ради.
"Житлобуд-1" переміг "Пантер"
Гра закінчила з рахунком 3:0, повідомила пресслужба клубу.
У Мерефі потонув 34-річний чоловік: його тіло знайшли лише наступного дня
Про це 14 серпня під час брифінгу розповів речник обласного управління ДСНС Євген Василенко.
"Ухвалили рішення почати пошуки тіла загиблого сьогодні зранку, але від місцевих надійшло повідомлення, що вранці тіло вже знайшли", — зазначив Євген Василенко.
За його словами, протягом 7-14 серпня у Харківській області знайшли тіла трьох потопельників:
- 6 серпня на Лозовеньківському водосховищі потонув чоловік, його тіло дістали з води наступного дня;
- 8 серпня рятувальники дістали тіло потопельника з річки Харків, його дані та обставини смерті встановлюють правоохоронці;
- 10 серпня у селі Чистоводівка Ізюмського району рятувальники знайшли тіло 41-річної жінки.
Бугаївку поблизу Вовчанська обстріляли: поранений підліток
14-річний підліток та 62-річна жінка зазнали поранень внаслідок російського обстрілу Бугаївки Вовчанської громади, їх ушпиталили, повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.
Безлюдівська громада відмовилася від офлайн-навчання
Про це повідомили в обласному управлінні Держпродспоживслужбі за підсумками комісії.
"Враховуючи безпекову ситуацію, комісія ухвалила рішення про початок освітнього процесу у 2023/2024 навчальному році на території Безлюдівської громади з 1 вересня 2023 року в онлайн форматі", — сказано у повідомленні.
Харківська міська рада скасовує тендер для будівництва офісного центру у Саржиному яру
Міська рада Харкова скасує тендер на проєктно-кошторисну документацію для будівництва "багатофункціонального центру" у Саржиному яру.
Про це повідомив заступник директора департаменту житлового-комунального господарства Євген Пасенов на зустрічі з журналістами 14 серпня.
"Проведена нарада у міського голови. Замовник (департамент ЖКГ) не зміг захистити технічне завдання, а саме локацію для будівництва центру, тому ухвалили рішення скасувати торги на теперішній час", — сказав він.
За його словами, об'єкт у Харкові все одно побудують: "Нині будуть розглянуті ще декілька локацій, де це можна зробити".
Погода на 15 серпня
- Мінлива хмарність;
- Без опадів;
- Вітер північний, 5-10 м/с;
- Температура повітря у Харкові: вночі 14-19°, вдень 26-31°;
- Температура повітря у Харкові: вночі 14-16°, вдень 28-30°.
Що відомо про обстріл Козачої Лопані 14 серпня
РФ обстріляла прикордонну Козачу Лопань з танків зі свої території близько 12:00, розказав Суспільне Харків речник Дергачівської МВА Олександр Кулік.
"Вівся хаотичний обстріл по центральній частині селища. Загинув на місці 50-річний чоловік, ще троє людей отримали поранення, їх забрала швидка. Один з них — працівник нашої адміністрації Козачолопанського округу. Хтось був на вулиці, хтось у приміщенні. Чоловік, який загинув, продавав м'ясо й сало у магазині. О 12:00 у центрі селища було багато людей: хтось був у магазині, хтось прийшов за гуманітарною допомогою. Було три удари", — розповів Кулік.
За його словами, двоє поранених — у тяжкому стані, один — у середньому.
"Пошкоджені магазини та будівля старостинського округу", — уточнив Кулік.
Обстріл Подолів: чоловік і жінка поранені
Чоловік і жінка поранені внаслідок обстрілу Подолів Куп’янського району, лікарі надають їм допомогу, повідомили у пресслужбі ОВА.
Козачу Лопань обстріляли
50-річний чоловік загинув внаслідок обстрілу Козачої Лопані, ще двоє людей поранені, їх ушпиталили, повідомила пресслужба обладміністрації.
Житель Золочева поширював кремлівську пропаганду в "Однокласниках" — СБУ
49-річного жителя Золочева на Харківщині затримали за підозрою у поширенні у соцмережах російських фейків про війну в Україні та виправдовуванні вторгнення РФ, повідомив речник обласного управління СБУ Владислав Абдула.
"У березні 2022 року цей "агітатор" поширював в Інтернеті вигадки російських пропагандистів, що нібито українська влада "вісім років вбиває власний народ" та "вчиняє теракти проти мирних жителів. Для цього він використовував сторінку у соціальній мережі "Однокласники", яка заборонена в Україні", — йдеться у повідомленні.
Підозрюваному загрожує пʼять років увʼязнення.
Поранену в Ізюмі вже відпустили додому: дані МВА
До медиків поранена жінка звернулася вранці, розказав Суспільне Харків заступник начальника Ізюмської МВА Максим Стрельник.
"Близько першої години ночі в Ізюмі пролунав вибух. На ранок одна людина звернулася за медичною допомогою до місцевої лікарні, це жінка, у неї легкі поранення від уламків. Її вже виписали, її життю нічого не загрожує", — сказав Стрельник.
За його словами, пошкоджені будинки, їх, за попередніми даними, понад 10: "Зараз міська влада проводить їх обстеження, надає будматеріали з того, що у нас є, щоб законсервувати ці будинки. І будемо приймати заяви на програму "єВідновлення" для компенсацій. Здебільшого це приватні будинки, але є звернення і від мешканців багатоповерхівок".
Стрельник додав, що пошкодження будинків відбулося внаслідок збиття літального апарату над містом.
"Було збито один літальний апарат над містом. Упали уламки, пошкодили домоволодіння. Який саме це був літальний апарат, встановлюють правоохоронні органи", — каже Максим Стрельник.
Росіяни в ніч на 14 серпня завдали удару по Ізюму
Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.
"Близько 01:00 ворог обстріляв місто Ізюм. Постраждала 42-річна жінка. Її доставили до місцевої лікарні. Пошкоджено будинок потерпілої", — сказано у повідомленні.
За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження.
Розмінування Харківщини: зведення ДСНС за добу
Протягом 13 серпня сапери ДСНС обстежили одне приватне домогосподарство і близько 600 кв. м території у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області, повідомила пресслужба ДСНС Харківщини.
Сапери знешкодили 19 боєприпасів РФ, сказано у повідомленні.
Вища ліга українського жіночого футболу. Харківський "Житлобуд-1" гратиме з "Пантерами" з Умані
Гра відбудеться на стадіоні "Княжа арена" на Київщині о 12:00, повідомила пресслужба "Металіста 1925". Це другий матч харків'янок у рамках Вищої ліги чемпіонату України серед жінок.
Внаслідок обстрілів поранені двоє людей
Протягом 13 серпня на Харківщині двоє жителів Куп'янського району зазнали поранень внаслідок російських обстрілів.
У Петропавлівці ушпиталили 68-річну жінку, у Кучерівці — 51-річного чоловіка у тяжкому стані, йдеться у зведенні керівника ОВА Олега Синєгубова.
У Курилівці після обстрілу сталася пожежа
О 22:45 Курилівку Куп'янського району обстріляли, як наслідок рятувальники гасили пожежу у господарчих спорудах на площі 250 кв. м, повідомила пресслужба ДСНС Харківщини.
"О 23:14 їм вдалось локалізувати пожежу, проте через повторні обстріли змушені були повернутися до місця постійної дислокації", — сказано у повідомленні.
Погода на 14 серпня у Харкові та області: дані гідрометцентру
- Мінлива хмарність;
- Без опадів;
- Вітер північно-західний, 5-10 м/с;
- Температура повітря у Харківській області: вночі 12-17°, вдень 24-29°;
- Температура повітря у Харкові: вночі 13-15°, вдень 27-29°.
Цього дня рік тому: Харківщина 14 серпня 2022 року
- Російські загарбники вночі 14 серпня обстріляли Слобожанське на Харківщині, поранені троє людей.
- На Харківщині повідомили про підозру чоловіку, який очолив окуповану громаду.
- Загарбники вчергове вдарили по Золочеву, поранена жінка.
- Російська армія обстріляла Циркуни під Харковом, поранений чоловік.