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"В інфекційному відділенні немає вільних місць": що відомо про харчове отруєння на Тернопільщині
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"В інфекційному відділенні немає вільних місць": що відомо про харчове отруєння на Тернопільщині

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&quot;В інфекційному відділенні немає вільних місць&quot;: що відомо про харчове отруєння на Тернопільщині
Інфекційного відділення Збаразької центральної лікарні. Фото: Суспільне Тернопіль

В інфекційному відділенні Збаразької центральної лікарні немає вільних ліжкомісць. Про це Суспільному розповів директор лікарні Григорій Чепіль.

За його словами, сьогодні станом на 15 годину в лікарні з харчовим отруєнням перебувають 32 людей. З них – 12 діти.

"В інфекційному відділенні немає вільних місць": що відомо про харчове отруєння на Тернопільщині
директор лікарні Григорій Чепіль. Фото: Суспільне Тернопіль

"Перші хворі прийшли в неділю, 13 числа близько 17-18 години. Хворі приходили групами по 5-6 людей. Друга партія була в районі 4-5 години ранку з неділі на понеділок. Тоді госпіталізували ще 7 людей.", — каже Григорій Чепіль.

У хворих ознаки харчового отруєння. Вони їли суші, — розповіла завідувачка інфекційного відділення лікарні Лариса Нєма.

"В інфекційному відділенні немає вільних місць": що відомо про харчове отруєння на Тернопільщині
Завідувачка інфекційного відділення лікарні Лариса Нєма. Фото: Суспільне Тернопіль

"Люди звернулися з симптомами гострої кишкової інфекції, яка характеризувалась підвищенням температури, наявністю проносів і блювання, вираженою загальною слабкістю і вираженим інтоксикаційним синдромом. Більшість пацієнтів – у стані середньої важкості", — розповіла Лариса Нєма.

"В інфекційному відділенні немає вільних місць": що відомо про харчове отруєння на Тернопільщині
Заклад громадського харчування. Фото: Суспільне Тернопіль

Приміщення кафе у Збаражі зачинене. А телефон доставки не відповідає.

На своїй Інстаграм-сторінці заклад опублікував вибачення та інформацію про те, що кафе призупиняє роботу.

"Ми будемо здійснювати перевірки всіх постачальників товару ", йдеться на сторінці.

"В інфекційному відділенні немає вільних місць": що відомо про харчове отруєння на Тернопільщині
Скріншот з Інстаграм-сторінки закладу громадського харчування. Фото: Суспільне Тернопіль

У поліції підтвердили, що люди, які звернулися до лікарів із симптомами харчового отруєння, відвідували один заклад.

"Представники Держпродспоживлужби відібрали взірці, власне цих продуктів аби зробити експертизу відповідну і встановити, від чого саме наступило отруєння. За даним фактом відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першою статті 325 Кримінального кодексу України." — розповів речник Нацполіції області Сергій Крета.

Що відомо

Правоохоронці з‘ясували, що 12 серпня у Збаражі відкрили новий суші-бар, а 13-14 серпня 17 його відвідувачів звернулися до інфекційного відділення Збаразької центральної лікарні з ознаками отруєння. За фактом масового отруєння людей збаразькі поліцейські розпочали кримінальне провадження.

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