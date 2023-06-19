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Знищено житловий будинок: росіяни з міномета обстріляли село Карповичі, що на прикордонні Чернігівщини
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Знищено житловий будинок: росіяни з міномета обстріляли село Карповичі, що на прикордонні Чернігівщини

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Знищено житловий будинок: росіяни з міномета обстріляли село Карповичі, що на прикордонні Чернігівщини
ФОТО: Gettyimages (Ілюстративне)

Війська РФ 19 червня обстріляли Семенівську громаду. Про це повідомляє оперативне командування "Північ" у своєму Telegram-каналі.

З 11:30 до 12:22 зафіксували 24 приходи, ймовірно з міномета калібру 120 мм, по селу Карповичі.

Внаслідок обстрілу сталась пожежа в житловому секторі. Знищено житловий будинок та господарчу будівлю.

Інформація щодо загиблих та травмованих осіб не надходила.

Нагадаємо, 19 червня росіяни обстріляли Новгород-Сіверську громаду на Чернігівщині. З 01:30 до 01:55 прикордонники зафіксували 14 вибухів (приходи, ймовірно з міномета калібру 120 мм) в районі села Грем’яч.

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