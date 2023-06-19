19 червня Новгород-Сіверську громаду на Чернігівщині обстріляли росіяни. Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова.

З 01:30-01:55 прикордонники зафіксували 14 вибухів (приходи, ймовірно з міномета калібру 120 мм) в районі села Грем’яч.

Нагадаємо, вранці 18 червня російські війська обстріляли прикордонну Семенівську громаду, а саме — село Карповичі.

Підписуйтесь на Суспільне Чернігів і на інших платформах: Telegram, Facebook, Viber, YouTube.