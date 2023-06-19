ВійнаНовиниРегіониВідеоТекстиРозслідуванняУкраїна-ЄСВОЄННІ ЗЛОЧИНИ РФКорупціяЗброяCovid-19
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Новгород-Сіверську громаду на Чернігівщині обстріляли росіяни
ОбстрілиКордонВторгнення Росії в УкраїнуВІЙНАРегіони

Новгород-Сіверську громаду на Чернігівщині обстріляли росіяни

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Новгород-Сіверську громаду на Чернігівщині обстріляли росіяни
ФОТО: Gettyimages, ілюстративне

19 червня Новгород-Сіверську громаду на Чернігівщині обстріляли росіяни. Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова.

З 01:30-01:55 прикордонники зафіксували 14 вибухів (приходи, ймовірно з міномета калібру 120 мм) в районі села Грем’яч.

Нагадаємо, вранці 18 червня російські війська обстріляли прикордонну Семенівську громаду, а саме — село Карповичі.

Підписуйтесь на Суспільне Чернігів і на інших платформах: Telegram, Facebook, Viber, YouTube.

Вибір редакції
Президент РФ Володимир Путін і лідер Білорусі Олександр Лукашенко, 9 травня 2023
Ядерна зброя РФ в Білорусі — навіщо Росія її там розміщує та що про це думають білоруси й союзники України
Порятунок людей з Херсона після підриву Каховської ГЕС
"Влада РФ не дала вивезти тварин з "Казкової Діброви". Як триває евакуація на Херсонщині
Наслідки прориву Каховської ГЕС
"Руські вчора тут плавали човнами, свою шосту роту шукали". Як минає третя доба потопу в окупації
Зооволонтери рятують тварин у підтоплених районах Херсона
"Не їмо і не спимо, возимо їх туди-сюди". Як волонтери рятують тварин у Херсоні
Рятувальна операція у Херсоні через підрив Каховської ГЕС
"Не залишайте мене тут". Як місцевих евакуюють у підтопленому Херсоні. Фоторепортаж

Дізнайтесь більше
Російська армія обстріляла Запоріжжя та передмістя — ОВА
Російська армія обстріляла Запоріжжя та передмістя — ОВА
Одна людина загинула, троє — поранені: російські військові завдали понад 100 ударів по Сумщині
Одна людина загинула, троє — поранені: російські військові завдали понад 100 ударів по Сумщині
Знищено житловий будинок: росіяни з міномета обстріляли село Карповичі, що на прикордонні Чернігівщини
Знищено житловий будинок: росіяни з міномета обстріляли село Карповичі, що на прикордонні Чернігівщини
Російські війська вкотре обстріляли Оріхів Запорізької області: є поранена
Російські війська вкотре обстріляли Оріхів Запорізької області: є поранена
На початок