На конференції з відновлення України у Великій Британії Київ намагатиметься домовитись про виділення коштів, зокрема на розвиток екологічно чистої металургії, що стане першою частиною "Зеленого плану Маршалла".

Про це в інтерв’ю Reuters заявив заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма.

За словами посадовця, у межах так званого "Зеленого плану Маршалла" для відновлення зруйнованої в результаті російської агресії економіки та, зокрема, для розвитку екологічно чистої металургії, Україна намагатиметься добитися виділення 40 мільярдів доларів.

"Якщо необхідна перебудова, то логічно здійснювати її з використанням сучасних "зелених" технологій. У нашому уявленні вона полягає в тому, щоб налагодити в Україні виробництво екологічно чистої сталі обсягом 50 мільйонів тонн", — розповів Шурма.

Як зауважує інформаційне агентство, це дозволило б Україні постачати сталь, що виплавляється з мінімальним збитком для екології, за найнижчими цінами у світі. Окрім того, такі кроки допомогли б зусиллям Європи щодо зменшення викидів вуглецю.

За оцінками Ростислава Шурми, на попередню роботу зі збору коштів знадобиться від одного до півтора року. При цьому він додав, що справжня робота з відновлення української економіки може розпочатися лише після закінчення війни.

Очікується, що для компаній, які знову почнуть інвестувати в Україну, буде запущена схема страхування від "воєнних ризиків", пише Reuters. Водночас на конференції також обговорять можливість використання заморожених російських активів для фінансування деяких зусиль щодо відновлення економіки України.