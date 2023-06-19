Під час повітряної тривоги укриття в закладах освіти Києва мають бути відчинені. Ідеться про сховища, які позначені на мапі укриттів Києва. Допуск до них забезпечує сторож закладу освіти. Інформація про складання графіків чергування вчителів в укриттях не відповідає дійсності.

Про це заявили у Департаменті освіти і науки Київської міської державної адміністрації. Чутки про начебто надання Департаментом графіків чергування педагогів в укриттях називають "фейком".

У відомстві додали, що охорону укриттів здійснюють мобільні групи патрульної поліції та муніципальної охорони. Їх у разі потреби викликає за допомогою "тривожної кнопки" відповідальний працівник. Комунальні заклади освіти столиці тривалий час оснащені "тривожною кнопкою", а також камерами відеоспостереження.

У Департаменті освіти нагадали, що наказ керівникам навчальних закладів Києва щодо роботи укриттів, розміщених на території освітніх установ, видали ще 1 червня.

Наказ Департаменту освіти КМДА про окремі питання роботи укриттів у закладах освіти під час повітряної тривоги. Фото: Департамент освіти КМДА

У документі, зокрема, зазначається, що у приміщеннях закладів освіти мають бути оновлені показники, як пройти до укриттів. Ворота і хвіртки повинні бути відчинені для безперешкодного доступу до сховищ. Про це мають бути поінформовані сторожі. У разі виникнення позаштатних ситуацій персонал шкіл чи садочків має негайно повідомляти про це правоохоронні органи.

Що відомо про перевірки укриттів у Києві

За дорученням Президента Володимира Зеленського 3-го червня стартувала комісія щодо перевірки укриттів у столиці. Вона оцінювала доступність та базові параметри.

Спеціальна комісія щодо перевірки стану і доступності укриттів Києва 10 червня закінчила перевірку всіх 4655 сховищ. За підрахунками, 15% укриттів придатні без зауважень, повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

Водночас перевірка засвідчила, що понад третина укриттів у Києві непридатні для використання, вільний доступ мають 2/3 сховищ.

Мапа укриттів є в додатку "Київ Цифровий". Розробники додали нову функцію: у застосунку можна поскаржитись не лише на недоступні укриття, а й на їх незадовільний стан.

У Київській міській прокуратурі повідомили, що правоохоронці розслідують можливе розкрадання грошей, які були виділені на ремонт укриттів у столиці.