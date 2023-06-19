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"Всіх собак та котиків виловили з води": як стару ферму на Одещині облаштували для врятованих тварин з Херсонщини
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"Всіх собак та котиків виловили з води": як стару ферму на Одещині облаштували для врятованих тварин з Херсонщини

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&quot;Всіх собак та котиків виловили з води&quot;: як стару ферму на Одещині облаштували для врятованих тварин з Херсонщини
Фото: Суспільне Одеса

Волонтери з Одеси врятували собак та кішок з підтопленої внаслідок підриву Каховської ГЕС Херсонщини. Тимчасовий прихисток вирішили облаштувати на старій фермі у селі Каїри Одеської області. Які роботи проводять та скільки тварин врятували — вони розповіли Суспільному.

Засновник ГО "Центр спасіння та реабілітації диких та екзотичних тварин Авелен" Веніамін Кобилінський розповідає, що всі тварини, які потрапили до волонтерів, були виснажені та налякані. На адаптацію до нових умов у них пішов тиждень.

"Всі собаки, котики, які до нас приїхали, їх виловили з води, ніхто не знає, чи є в них зараз господарі, чи немає. Песики приїхали до нас дуже налякані, всі в кліщах. Ми їх обробляли, лікували, навіть два песики в нас поїхали на Одесу, бо були травмовані. Один проходить далі лікування, а в іншого спінальна травма була – його повезли в центр реабілітації", – розповів Веніамін Кобилінський.

На Одещині стару ферму облаштували для врятованих тварин з Херсонщини
Веніамін Кобилінський з врятованим з Херсонщини котом. Фото: Суспільне Одеса

Волонтерка Тетяна Кращенко допомагала в облаштуванні закинутої ферми для перетримки тварин. Вона каже, що до роботи долучають всіх охочих: волонтерів, жителів навколишніх сіл:

"Тут були закинуті ферми, раніше тут тримали овець, корів, свиней. Зараз ми робимо приміщення для евакуйованих тваринок. Готуємо приміщення, де будуть вольєри для собачок".

Ферма для тварин із Херсонщини в Одеській області
Такий вигляд має одне з приміщень ферми, де тимчасово мешкають евакуйовані з Херсонщини тварини. Фото: Суспільне Одеса

Ферма н Одещині для врятованих тварин з Херсонщини
Ферма для врятованих з Херсонщини тварин в Одеській області. Фото: Суспільне Одеса

Ферма для собак і котів з підтопленої Херсонщини
Одне з приміщень ферми. Фото: Суспільне Одеса

Місцевий житель Борис також долучився до облаштування нової тимчасової домівки для тварин з Херсонщини. Пояснює: йому дуже шкода тварин:

"Я до цього ще приходив, допомагав, треба було – от і допомагаємо з хлопцями. Шкода просто, шкода тварин, і немає, кому допомогти – чим можемо, допомагаємо".

На Одещині переробили ферму для врятованих тварин з Херсонщини
На фермі на Одещині тимчасово живуть врятовані з підтопленої Херсонщини тварини. Фото: Суспільне Одеса

Веніамін Кобилінський каже, що сім тимчасових вольєрів для собак розмістили у двох кімнатах. Котів тримають окремо:

"Котики приїхали з Херсонщини пізно вночі 7 червня. Половина з них були ще мокрі, вони на ранок ще боялися, стрибали на стіни, на вікна. Дуже добре, що відгукнулися волонтери, діти. Вони приходили, і з ними спілкувались. Наразі вони вже дуже контактні".

В Одеській області облаштували ферму для собак і котів з Херсонщини
Місцеві приходять на ферму, щоб поспілкуватися з врятованими тваринами. Фото: Суспільне Одеса

Також він додав, що протягом дня щоденно волонтери роблять прибирання, у тварин є свій туалет та індивідуальний корм. Однак залишається ще багато нагальних потреб:

"Це місце – це стара, закинута ферма, нам друзі її надали, аби ми могли її облаштовувати, бо в місті не можемо вже приймати тварин, якщо є якась потреба у великих тварин, кіз або інших. Зараз нагальні потреби – це все, що треба для обробки від гельмінтів, від паразитів, наповнювач у лотки, корми для котиків, собачок, амуніція, вікна, двері старі – ми залюбки це приймаємо".

Собака з затопленої Херсонщини
Песик з Херсонщини. Фото: Суспільне Одеса

Коти, яких врятували з Херсонщини
Врятовані з Херсонщини коти. Фото: Суспільне Одеса

Врятований кіт з Херсонщині на фермі під Одесою
У котів є власна кімната на фермі. Фото: Суспільне Одеса

Врятовані тварини з Херсонщини в Одесі
Собак розміщують у вольєрах. Фото: Суспільне Одеса

Тварини з Херсона, ферма на Одещині
Дороговказ до ферми з врятованими тваринами з Херсонщини. Фото: Суспільне Одеса

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