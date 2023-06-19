Вдень 19 червня російські війська обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині з важкої артилерії. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник обласної ради Микола Лукашук.

Внаслідок обстрілу поранено 73-річного чоловіка. Його доставили до лікарні у Дніпрі. Попередній діагноз — мінно-вибухова травма.

Стан пораненого – середньої тяжкості, уточнив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Також знищені дві господарські споруди, пошкоджено 16 приватних житлових будинків, дев'ять господарських споруд, газопровід та лінію електропередачі.

В інших громадах день пройшов без обстрілів, написав Лукашук.

Що відомо про обстріли Дніпропетровщини

У ніч на 19 червня сили ППО збили над Дніпропетровщиною чотири дрони армії РФ. Ймовірно, це були "Шахеди-136" та "Орлан-10".

У Нікополі на Дніпропетровщині за час повномасштабної війни через обстріли армією РФ пошкоджено близько 4,5 тисяч осель. Загинуло 16 людей, понад 120 — травмовані.

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