Мексиканська журналістка викрила уряд за допомогою AirTags

Мексиканська журналістка Памела Сердейра викрила уряд країни за допомогою AirTags, який збирав гуманітарну допомогу для постраждалих від землетрусу в Туреччині. Про це повідомляє видання Gearrice.

Після серії сильних землетрусів в Туреччині на початку 2023 року, уряд Мексики оголосив благодійний збір для жертв катастрофи. Журналістка Памела Сердейра поклала дві мітки AirTags: одну в мішок рису, а другу — в пакет з туалетним папером.

За її словами, пакет з туалетним папером відправили в офіси уряду Мехіко, а мішок з рисом опинився на складі міністерства фінансів. Після кількох тижнів без змін туалетний папір опинився на ринку, а мішок рису – у державній школі.

Що відомо про землетруси у Туреччині та Сирії

6 лютого 2023 року на південному сході Туреччини та на території Сирії стався потужний землетрус. Президент Туреччини Реджеп Ердоган повідомив, що землетрус магнітудою 7,7 став найпотужнішим з 1939 року. Загальна кількість загиблих станом на 13 березня у Туреччині — 48 448 людей, загалом кількість жертв у Туреччині та Сирії становить перевищили 50 тисяч людей.

Станом на 14 лютого, у Туреччині загинуло 5 українців, 7 вважаються зниклими безвісти. Українським дипломатам вдалося розшукати 136 громадян України та евакуювати 37.

16 лютого у Туреччині у провінції Хатай стався новий підземний поштовх магнітудою 5.1 бали. За словами губернатора провінції, поштовхи "не мали негативних наслідків".

20 лютого у Туреччині сталися нові землетруси: 6 людей загинуло, майже 300 отримали поранення. 23 лютого у країні зареєстрували нові підземні поштовхи.

27 лютого, у турецькій провінції Малатья стався новий землетрус магнітудою 5,6.