"Пташки перемоги": понад 200 дронів зі Львова передали на передову

Зі Львова захисникам передали 202 дрони, два навчальні комплекси та дві антидронові рушниці. Закупили обладнання у межах проєкту "Пташки перемоги". Це спільна ініціатива обласної влади, територіального центру комплектування, підприємців та волонтерів. Про це повідомив Суспільному начальник Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Тіщенко.

Дрони скерують 80 окремій десантно-штурмовій бригаді ДШВ ЗСУ, 24 окремій механізованій бригаді імені короля Данила, 125 та 103 окремим бригадам територіальної оборони ЗСУ та іншим бригадам західного оперативного командування.

"Ми передаємо від третього "Mavic Combo", до Mavic 3E і Mavic 3T. Це тепловізійні дрони, які можуть працювати як вдень, так і вночі. Також передаємо багато "Мавіків"-камікадзе. Це ті, що будуть нести на собі заряд і будуть так само нищити ворога", — каже Олександр Тіщенко.

Військовим передадуть дрони, навчальні комплекси та антидронові рушниці. Суспільне Львів

Від початку квітня вже передали 264 квадрокоптери.

"У цьому проєкті вдалось об’єднати військових, владу і волонтерів. І соціально відповідальний бізнес, який сьогодні тут є, бізнес став партнером. Дрони — це ж гроші, ми всі розуміємо", — каже співорганізатор проєкту "Пташки перемоги" Ігор Дулин.

Мета проєкту – закупити 1000 безпілотників для ЗСУ.