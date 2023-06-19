20 червня у Польщі розпочнуться Європейські ігри, на яких у складі збірної України виступатимуть спортсмени з Дніпропетровщини. Хто саме представлятиме регіон на турнірі – читайте в нашому матеріалі Суспільного.

Європейські ігри — мультиспортивні континентальні змагання, що проводитимуться втретє в історії. Цьогоріч Європейські ігри проходитимуть у Польщі, а Україна візьме участь у 27 з 30 видів спорту.

Суспільне Спорт — ексклюзивний транслятор Європейських ігор в Україні. Дивіться трансляції Європейських ігор на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих каналах Суспільного (Суспільне Чернігів, Суспільне Львів тощо).

На турнірі збірна України буде представлена у складі 292 спортсменів, 29 з яких є запасними. Серед представників складу – 23 атлети з Дніпропетровщини. Вони змагатимуться у дев'яти видах спорту: бадмінтоні, боксі, кікбоксингу, тайському боксі, дзюдо, легкій атлетиці, пляжному футболі, скелелазінні та кульовій стрільбі.

Найбільше представництво Дніпропетровщина має у легкій атлетиці — дев'ять спортсменів. Серед них чинна чемпіонка Європи та бронзова призерка Олімпіади-2020 Ярослава Магучіх, чемпіон Європи серед молоді Михайло Кохан, а також бронзова призерка Євро-2022 та призерка Олімпіади-2012 Анна Рижикова.

Склад Дніпропетровщини на Європейських іграх-2023

бадмінтон Данило Боснюк (одиночки)

Данило Боснюк (одиночки) бокс: Анастасія Черноколенко (до 75 кг)

Анастасія Черноколенко (до 75 кг) кікбоксинг : Тимур Бриков (фул-контакт, до 75 кг)

: Тимур Бриков (фул-контакт, до 75 кг) тайський бокс: Олександр Єфіменко (71 кг)

Олександр Єфіменко (71 кг) дзюдо: Артем Бубир (змішана команда, 81 кг), Руслана Булавіна (змішана команда, 78 кг), Єлизавета Литвиненко (змішана команда, 78 кг)

Артем Бубир (змішана команда, 81 кг), Руслана Булавіна (змішана команда, 78 кг), Єлизавета Литвиненко (змішана команда, 78 кг) легка атлетика: Михайло Кохан метання молота), Микита Нестеренко (метання диска), Олександр Соколов (біг на 4х100 метрів, естафета), Тетяна Кайсен (біг на 200 метрів; біг на 4х100 метрів, естафета), Ярослава Магучіх (стрибки у висоту), Анна Рижикова (біг 4х400 метрів, міксестафета), Руслан Валітов (метання диска, запасни й), Олександр Онуфрієв (стрибки з жердиною, запасний), Назар Степанов (біг на 110 метрів з бар'єрами, запасний)

Михайло Кохан метання молота), Микита Нестеренко (метання диска), Олександр Соколов (біг на 4х100 метрів, естафета), Тетяна Кайсен (біг на 200 метрів; біг на 4х100 метрів, естафета), Ярослава Магучіх (стрибки у висоту), Анна Рижикова (біг 4х400 метрів, міксестафета), й), пляжний футбол: Андрій Неруш та Юлія Дехтяр

Андрій Неруш та Юлія Дехтяр скелелазіння: Оксана Бурова швидкість), Євгенія Казбекова (трудність; болдеринг), Аліна Щигарєва (швидкість)

Оксана Бурова швидкість), Євгенія Казбекова (трудність; болдеринг), Аліна Щигарєва (швидкість) кульова стрільба: Денис Кушніров (пістолет), Поліна Колеснікова (пістолет)

Європейські ігри-2023 пройдуть з 20 червня по 2 липня у Кракові.

Європейські ігри-2023: що відомо

Європейські ігри проводитимуться втретє в історії: після турнірів 2015 року в Баку та 2019-го — в Мінську.

Турніри в Кракові слугуватимуть континентальною кваліфікацією на змагання літніх Олімпійських ігор 2024 року в Парижі.

На Європейських іграх не змагатимуться спортсмени з Росії та Білорусі - відповідне рішення ухвалили організатори турніру попри оновлені рекомендації від Міжнародного олімпійського комітету.

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро