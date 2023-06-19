20 червня у Польщі розпочнуться Європейські ігри, на яких у складі збірної України виступатимуть спортсмени з Дніпропетровщини. Хто саме представлятиме регіон на турнірі – читайте в нашому матеріалі Суспільного.
Європейські ігри — мультиспортивні континентальні змагання, що проводитимуться втретє в історії. Цьогоріч Європейські ігри проходитимуть у Польщі, а Україна візьме участь у 27 з 30 видів спорту.
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На турнірі збірна України буде представлена у складі 292 спортсменів, 29 з яких є запасними. Серед представників складу – 23 атлети з Дніпропетровщини. Вони змагатимуться у дев'яти видах спорту: бадмінтоні, боксі, кікбоксингу, тайському боксі, дзюдо, легкій атлетиці, пляжному футболі, скелелазінні та кульовій стрільбі.
Найбільше представництво Дніпропетровщина має у легкій атлетиці — дев'ять спортсменів. Серед них чинна чемпіонка Європи та бронзова призерка Олімпіади-2020 Ярослава Магучіх, чемпіон Європи серед молоді Михайло Кохан, а також бронзова призерка Євро-2022 та призерка Олімпіади-2012 Анна Рижикова.
Склад Дніпропетровщини на Європейських іграх-2023
- бадмінтон Данило Боснюк (одиночки)
- бокс: Анастасія Черноколенко (до 75 кг)
- кікбоксинг: Тимур Бриков (фул-контакт, до 75 кг)
- тайський бокс: Олександр Єфіменко (71 кг)
- дзюдо: Артем Бубир (змішана команда, 81 кг), Руслана Булавіна (змішана команда, 78 кг), Єлизавета Литвиненко (змішана команда, 78 кг)
- легка атлетика: Михайло Кохан метання молота), Микита Нестеренко (метання диска), Олександр Соколов (біг на 4х100 метрів, естафета), Тетяна Кайсен (біг на 200 метрів; біг на 4х100 метрів, естафета), Ярослава Магучіх (стрибки у висоту), Анна Рижикова (біг 4х400 метрів, міксестафета), Руслан Валітов (метання диска, запасний), Олександр Онуфрієв (стрибки з жердиною, запасний), Назар Степанов (біг на 110 метрів з бар'єрами, запасний)
- пляжний футбол: Андрій Неруш та Юлія Дехтяр
- скелелазіння: Оксана Бурова швидкість), Євгенія Казбекова (трудність; болдеринг), Аліна Щигарєва (швидкість)
- кульова стрільба: Денис Кушніров (пістолет), Поліна Колеснікова (пістолет)
Європейські ігри-2023 пройдуть з 20 червня по 2 липня у Кракові.
Європейські ігри-2023: що відомо
- Європейські ігри проводитимуться втретє в історії: після турнірів 2015 року в Баку та 2019-го — в Мінську.
- Турніри в Кракові слугуватимуть континентальною кваліфікацією на змагання літніх Олімпійських ігор 2024 року в Парижі.
- На Європейських іграх не змагатимуться спортсмени з Росії та Білорусі - відповідне рішення ухвалили організатори турніру попри оновлені рекомендації від Міжнародного олімпійського комітету.
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