У Гурівській сільській громаді Кропивницького району облаштовують укриття для всіх шкіл та дитсадків. Нині вони є у трьох школах із семи і двох із семи дитсадках, через що минулого навчального року учні навчались дистанційно, розповів заступник сільського голови Юрій Ківшик. Суспільне дізнавалось, чи встигнуть облаштувати укриття до 1 вересня і де взяли гроші.

Облаштувати укриття раніше не дозволяла погода та відсутність фінансування на кінець 2022 року, сказав заступник сільського голови: "Тепер гроші на це в бюджеті передбачені. Це майже 1,5 мільйона гривень саме на облаштування укриттів у школах і садочках громади".

За словами Юрія Ківшика, під найпростіші укриття переоблаштовують погреби та складські приміщення. В одному з дитсадків у Гурівці, показав, укриття розраховане на 15 дітей та п’ятьох вихователів: "Його площа – 13-14 квадратних метрів – це 0,6 квадратного метра на одну особу. Тобто на 20 людей".

Укриття в дитячому садку в Гурівці, яке буде розраховане на 20 людей. Фото: Суспільне Кропивницький

Облаштовують укриття працівники комунальних підприємств, долучаються батьки дітей. Будують згідно вимог, визначених рятувальниками та обласним департаментом освіти, розповів заступник сільського голови: "Необзхідна для однією людини площа, щоб температура витримувалась, вологість, щоб був біотуалет, ліжка, якщо садочок. Потовщуємо стіни, пригребицю – відповідно до вимог. Замовили металеві двері. Необхідно, щоб було двоє металевих дверей – верхні й нижні".

У селі Бокове Гурівської громади 123 учнів ліцею навчались дистанційно через відсутність укриття, сказала директорка Тетяна Кривошея.

Зі слів Юрія Ківшика, нині для ліцею роблять укриття площею 150 квадратних метрів, розраховане на півтори сотні людей: "Це раніше був склад з вугіллям. Приміщення було засмічене. Прибрали, зробили підлогу, стіни, витяжку. Нині сушимо, бо дуже багато вологи. Як і скрізь, по стандарту, будуть парти, дошки, стільці,інші меблі. Приміщення готове на 90%".

Укриття в ліцеї села Бокове. Фото: Суспільне Кропивницький

Заступник сільського голови сказав, що до 1 вересня облаштують усі укриття. За інформацією начальниці відділу освіти Гурівської сільради Юлії Шевченко, в дитячих садках громади – 130 вихованців, у школах – 484 учнів. Вчителів, вихователів та працівників – близько 200: "Укриття, які ми облаштовуємо, будуть розраховані на розміщення і дітей, і персоналу".

Загальна ситуація в школах і дитсадках області

За інформацією заступника директора обласного департаменту освіти Володимира Таборанського, минулого навчального року укриття були в 416 школах та 380 дитячих садках Кіровоградщини. Нині жодного укриття немає у 36 школах та 64 дитсадках регіону: "Плануємо залучити гроші з державного бюджету, гроші міжнародної фінансової допомоги, обласного, місцевих бюджетів. Разом з тим, крім самих заходів з облаштування укриттів, буде можливість підвозити учнів, працівників шкіл, вихованців і вихователів садочків без укриттів до закладів освіти, які мають укриття".

У скількох на 1 вересня зроблять укриття, буде залежати від виділених грошей, сказав Володимир Таборанський. Пояснив, наявні укриття або ті, які будують, належать до категорії найпростіших: "Вони не є захисними спорудами цивільного захисту за багатьма параметрами. Насамперед, це товщина стін і заглибленість. Захисна споруда цивільного захисту – це сховище або протирадіаційне укриття, яка здатна захистити від прямого влучання. На жаль, найпростіші укриття захищають лише від ударної хвилі та уламків".

Зі слів заступника директора департартаменту, завдання на наступні роки – обладнати всі школи та дитячі садки області сховищами, які відповідають нормам захисних споруд цивільного захисту.