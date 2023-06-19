На Херсонщині через підрив Каховської ГЕС затопленими залишаються 21 населений пункт. Чотири з них на правому березі, 17 на лівому. Рівень води знижується щогодини — як долають наслідки підтоплення в обласному центрі — бачили кореспонденти Суспільного.

Будинок Володимира Безнощенка розташований на Нафтогавані, частині мікрорайону Корабел, яка після підриву російськими військовими Каховської ГЕС опинилася під водою одною із перших. Зараз вода залишається на кількох вулицях. На інших — сміття та зруйновані будинки. Володимир говорить, коли почала підійматися вода, закидував речі на горище, думав, що вони збережуться. Досі до свого помешкання зайти не може.

"Такі пошкодження, що неможливо зайти. Подивився і все. Все що я зміг. Стеля впала, стіни впали, двері зірвало, все шкереберть. Навіть товста стара шафа і та впала і попливла. Я останній в евакуації, зранку ще допомагав пенсіонерам, бо я волонтер цих країв", — розповів Володимир.

Херсон, мікрорайон Корабел, повалені дерева та пошкоджений паркан біля будинку після спаду води, 19 червня 2023 рік. Фото: Суспільне Херсон

В мікрорайоні Корабел четвертий день працюють комунальні служби – розчищають центральну вулицю, щоб відкрити доступ до інших, розповів голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Це один із найбільш обстрілюваних районів міста Херсона. Багато дахів пробиті, будівель, повністю або частково знищені. Тому буде складність у майбутньому наводити лад на вказаній території", — говорить голова МВА.

Понад 200 людей та 70 одиниць техніки залучені у роботі з ліквідації наслідків підтоплення мікрорайону Корабел, каже Мрочко.

"На сьогодні перекритий частково Острів, це Нафтогавань та Гідропарк, у зв'язку з тим, що тут необхідно провести ще ряд ремонтних робіт, розчистити центральну дорогу та провести розмінування", — говорить Мрочко.

Херсон, мікрорайон Корабел, підтоплена вулиця, 19 червня 2023 рік. Фото: Суспільне Херсон

Майстер КП "Парки Херсона" Микола Питкін говорить, на площі, яка була під водою декілька днів тому, мул товщиною у кілька десятків сантиметрів.

"Роботи проводяться по звільненню площі від мулу, бруду, сміття і побутового сміття. Це те, яке люди виносять зі своїх підтоплених домівок. Вода зійшла, а тепер вони відчиняють квартири, будинки і все виносять на вулицю. А ми навантажуємо у машини і вивозимо", — каже Микола.

За його словами, працівники "Парки Херсона" прибирають на цій площі другий тиждень, зібраний бруд вивозять на міське сміттєзвалище.

"Треба найшвидше — але швидше, ніж воно сохне, ми не можемо. Ми намагаємось. Там де сухіше, в першу чергу, потім розтягуємо, сохне — вивозимо", — говорить майстер комунального підприємства.

Херсон, мікрорайон Корабел, засохді дерева, човен посередині вулиці після відходу води, 19 червня 2023 рік. Фото: Суспільне Херсон

У херсонки Світлани Сімченко квартира неподалік, через обстріли жінка виїхала до Чорнобаївки. Зараз займається волонтерською діяльністю – привезла побутову хімію для жителів підтопленого району.

"У нас перший поверх, ось як і тут, і підвали. Зараз везу дівчатам допомогу, щоб повимивали квартири свої", – говорить Світлана.

Херсон, мікрорайон Корабел, пошкоджене приватне подвір'я після затоплення та відходу води, 19 червня 2023 рік. Фото: Суспільне Херсон

В середньому рівень води на Херсонщині знизився до 74 см, розповів голова ОВА Олександр Прокудін.

"Кожну годину на 1-2 см спадає вода. Ми вже більш як до 75 відсотків будинків можемо дістатися, вичищаємо їх, відкачуємо воду і допомагаємо людям дістатися до своїх осель", – розповів Прокудін.

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