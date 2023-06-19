У справі про розкрадання 104 млн грн бюджетних коштів, виділених на будівництво Подільського мосту, повідомили про підозру ще трьом посадовцям — директору та голові наглядової ради генпідрядної компанії і керівникові субпідрядної організації.

Про це інформує Київська міська прокуратура.

Посадовців звинувачують у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України). Їм загрожує від семи до дванадцяти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Вручення підозри новим фігурантам у справі про розкрадання 104 млн грн на будівництві Подільського мосту в Києві. Фото: Київська міська прокуратура/Telegram

Раніше за цим епізодом звинувачення у розтраті бюджетних коштів висунули директору комунального підприємства, яке було замовником робіт.

За даними слідства, у березні 2023 року між комунальним підприємством "Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва", генпідрядником та субпідрядною організацією були підписані акти приймання виконаних будівельних робіт. Вони стосувалися витрат на оренду та експлуатацію спеціальних машин та механізмів під час будівництва Подільського мостового переходу.

На підставі цих документів на рахунок однієї з субпідрядних організацій з бюджету столиці перерахували 181 млн гривень. Пізніше будівельно-технічна експертиза виявила завищення вартості оренди вказаної техніки на 104 млн грн.

Як підозрюють правоохоронці, надалі вказані кошти були виведені через рахунки кількох підставних фірм під виглядом закупівлі взуття, господарських товарів та запчастин.

Слідчі провели обшуки за місцями проживання всіх підозрюваних. На рахунки підприємств, задіяних у протиправній схемі, накладено арешти.

Раніше в межах цього ж провадження директору комунального підприємства "Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" повідомили про підозру у розтраті 104 млн грн. Він перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Прокуратура подала клопотання про зміну запобіжного заходу на утримання під вартою з альтернативою застави у 104 млн грн.

Крім того, у травні 2023 року прокуратура передала до суду обвинувальний акт щодо керівника генпідрядної організації за фактом розтрати понад 36 млн грн через завищення вартості робіт. Також до суду скерували обвинувальні акти стосовно ще двох субпідрядників, повідомили у прокуратурі.

Що відомо про будівництво Подільсько-Воскресенського мосту в Києві

Подільський мостовий перехід – двоярусна споруда, що складається з трьох мостів та естакад, які їх з'єднують. На верхньому ярусі мають розмістити 6 смуг автомобільного руху, а на нижньому – готова естакада для метро на Троєщину з трьома станціями.

Об'єкт будуть 30 років. У 1993 році Кабмін схвалив документацію щодо будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу. Запланована довжина мосту була 7,04 км. Побудувати його збиралися до 2002 року.

Підготовчі роботи розпочали в 1996 році. Через рік будівництво призупинили у зв’язку з браком фінансування. У 2011 році вдалося здати в експлуатацію першу чергу моста, а також відкрити рух по Гаванському мосту і естакаду на вулиці Набережно-Хрещатицька.

У 2016 році КМДА перезатвердила проєкт будівництва.

У січні 2019 року київський міський голова Віталій Кличко заявив, що за умов належного фінансування потрібно приблизно 1,5-2 роки, щоб запустити автосполучення через Подільсько-Воскресенський міст.

У жовтні 2022 року Київрада виділила на добудову Подільсько-Воскресенського мосту додаткові 183 мільйони гривень з місцевого бюджету.