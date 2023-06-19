ВійнаНовиниРегіониВідеоТекстиРозслідуванняУкраїна-ЄСВОЄННІ ЗЛОЧИНИ РФКорупціяЗброяCovid-19
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід судді Тандиру
ДТППодії

Апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід судді Тандиру

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід судді Тандиру
Під час засідання Солом'янського апеляційного суду у справі судді Тандира. 19 червня 2023р. Фото: Дарина Коломієць / Суспільне

Київський апеляційний суд Києва залишив без змін запобіжний захід судді Макарівського райсуду Олексію Тандиру. Його підозрюють у вчиненні смертельної аварії в стані алкогольного сп’яніння в ніч на 26 травня, внаслідок якої загинув нацгвардієць. Тандир залишиться під вартою без можливості внесення застави до 21 липня.

Як повідомляє з зали суду кореспондентка Суспільного, сьогодні, 19 червня, суд розглянув апеляцію сторони захисту на рішення Печерського районного суду. Адвокати хотіли замінити підозрюваному утримання в СІЗО на домашній арешт.

На засіданні були присутні вільні слухачі, дружина загиблого нацгвардійця Вадима Бондаренка, його батько та брат, а також захисники.

Апеляційний суд у справі Тандира
Вільні слухачі на засіданні Київського апеляційного суду у справі Тандира. 19 червня 2023р. Фото: Дарина Коломієць / Суспільне

Що кажуть адвокати Тандира

Апеляцію на рішення слідчої судді подала адвокатка Ірина Бовнегра. Ризики, які зазначенні в рішенні, вона назвала безпідставними.

"Посилання на той ризик, що Тандир перебував за кордоном 5 разів, 2 з них він одразу повідомляв, що перебуває у відрядженні, на конференції, не свідчать про те, що він може переховуватися від органів досудового розслідування чи суду. Більш того, всі сталі соціальні зв’язки Тандира знаходяться в місті Києві на території України. І посилання на тяжкість покарання не можуть бути підставою для застосування до нього найсуворішого запобіжного заходу", — зазначила адвокатка.

Також Бовнегра сказала, що за 26 днів з моменту взяття зразків, досі немає результату експертизи щодо сп'яніння.

"Питання, а де ж ці результати. Знову ж таки припущення: що якщо шукають це алкогольне сп'яніння, то в мене припущення, що його таки знайдуть", — сказав своєю чергою адвокат Олег Юрченко.

засідання Апеляційного суду у справі Тандира
Адвокати Олексія Тандира під час засідання Київського апеляційного суду. 19 червня 2023р. Фото: Дарина Коломієць / Суспільне

Що каже Тандир

А сам Олексій Тандир під час судового засідання заявив: "Ця подія сталася не на блокпості а за 100 метрів від нього. Швидкість також не була високою. І головне: я не був у стані сп'яніння! Може запитати у всіх хто мене знає, я принципово не сідаю за кермо у стані алкогольного сп'яніння. Я погодився здати зразки. Я діяв виключно за законом".

Що каже сторона обвинувачення

Попри те, що результатів експертизи немає, прокурор Михайло Доманіцький сказав, що докази сп'яніння слідство має:

"Свідки, які перебували на блокпосту, були допитані. Чітко вказали, що підозрюваний був у стані сп'яніння. Поліцейський на камеру зафіксував поведінку", — сказав прокурор, однак чому досі немає результатів не пояснив.

Обґрунтовуючи ризики, пов'язані з можливим послабленням запобіжного заходу, прокурор, зокрема, зазначив, що підозрюваний може незаконно впливати на слідство з призначенням великої кількості судових експертиз на експертів.

"Запобіжний захід у вигляді взяття під варту і перебування під вартою є єдиним дієвим заходом, який забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваного у порушеному кримінальному провадженні", — сказав Доманіцькій.

засідання Апеляційного суду у справі Тандира
Виступ прокурора під час засідання Київського апеляційного суду у справі Тандира. 19 червня 2023р. Фото: Дарина Коломієць / Суспільне

Що відомо про аварію за участі судді, внаслідок якої загинув військовий Нацгвардії

У ніч на 26 травня на в'їзді в Київ з боку Житомира сталася дорожньо-транспортна пригода: голова Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир збив автомобілем військовослужбовця Нацгвардії, який стояв на блокпості. Військовий загинув на місці від отриманих травм.

У Нацгвардії розповіли, що строковик, якого збили на блокпості при в'їзді в Київ, Вадим Бондаренко родом із Черкащини.

Оскільки Тандир відмовився здавати аналізи на вміст алкоголю та наркотиків, за клопотанням прокуратури суд дозволив примусове відібрання біологічних зразків у судді.

26 травня судді, який збив військовослужбовця Нацгвардії на блокпосту у Києві, повідомили про підозру за фактом вчинення смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння. У ДБР повідомили, що у голови райсуду відібрали примусово біологічні зразки.

Також прокуратура скерувала звернення до Вищої ради правосуддя із поданням про надання згоди на утримання судді під вартою.

27 травня Тандиру обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 21 липня 2023 року без можливості внесення застави.

Вибір редакції
Президент РФ Володимир Путін і лідер Білорусі Олександр Лукашенко, 9 травня 2023
Ядерна зброя РФ в Білорусі — навіщо Росія її там розміщує та що про це думають білоруси й союзники України
Порятунок людей з Херсона після підриву Каховської ГЕС
"Влада РФ не дала вивезти тварин з "Казкової Діброви". Як триває евакуація на Херсонщині
Наслідки прориву Каховської ГЕС
"Руські вчора тут плавали човнами, свою шосту роту шукали". Як минає третя доба потопу в окупації
Зооволонтери рятують тварин у підтоплених районах Херсона
"Не їмо і не спимо, возимо їх туди-сюди". Як волонтери рятують тварин у Херсоні
Рятувальна операція у Херсоні через підрив Каховської ГЕС
"Не залишайте мене тут". Як місцевих евакуюють у підтопленому Херсоні. Фоторепортаж

Дізнайтесь більше
На Одещині мікроавтобус з’їхав у кювет і перекинувся: є травмовані
На Одещині мікроавтобус з’їхав у кювет і перекинувся: є травмовані
Травмувалися шість пасажирів: на Волині зіштовхнулися автобус і вантажівка
Травмувалися шість пасажирів: на Волині зіштовхнулися автобус і вантажівка
У Полтаві повторно розпочали розгляд апеляції у справі водійки Саєнко та велосипедиста Левченка
У Полтаві повторно розпочали розгляд апеляції у справі водійки Саєнко та велосипедиста Левченка
У Житомирі в ДТП травмувалися двоє малолітніх дітей, водій з місця аварії втік
ДТП у Житомирі: двох малолітніх дітей ушпиталили; водія, який втік із місця, знайшли
На початок