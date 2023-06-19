Апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід судді Тандиру

Київський апеляційний суд Києва залишив без змін запобіжний захід судді Макарівського райсуду Олексію Тандиру. Його підозрюють у вчиненні смертельної аварії в стані алкогольного сп’яніння в ніч на 26 травня, внаслідок якої загинув нацгвардієць. Тандир залишиться під вартою без можливості внесення застави до 21 липня.

Як повідомляє з зали суду кореспондентка Суспільного, сьогодні, 19 червня, суд розглянув апеляцію сторони захисту на рішення Печерського районного суду. Адвокати хотіли замінити підозрюваному утримання в СІЗО на домашній арешт.

На засіданні були присутні вільні слухачі, дружина загиблого нацгвардійця Вадима Бондаренка, його батько та брат, а також захисники.

Вільні слухачі на засіданні Київського апеляційного суду у справі Тандира. 19 червня 2023р. Фото: Дарина Коломієць / Суспільне

Що кажуть адвокати Тандира

Апеляцію на рішення слідчої судді подала адвокатка Ірина Бовнегра. Ризики, які зазначенні в рішенні, вона назвала безпідставними.

"Посилання на той ризик, що Тандир перебував за кордоном 5 разів, 2 з них він одразу повідомляв, що перебуває у відрядженні, на конференції, не свідчать про те, що він може переховуватися від органів досудового розслідування чи суду. Більш того, всі сталі соціальні зв’язки Тандира знаходяться в місті Києві на території України. І посилання на тяжкість покарання не можуть бути підставою для застосування до нього найсуворішого запобіжного заходу", — зазначила адвокатка.

Також Бовнегра сказала, що за 26 днів з моменту взяття зразків, досі немає результату експертизи щодо сп'яніння.

"Питання, а де ж ці результати. Знову ж таки припущення: що якщо шукають це алкогольне сп'яніння, то в мене припущення, що його таки знайдуть", — сказав своєю чергою адвокат Олег Юрченко.

Адвокати Олексія Тандира під час засідання Київського апеляційного суду. 19 червня 2023р. Фото: Дарина Коломієць / Суспільне

Що каже Тандир

А сам Олексій Тандир під час судового засідання заявив: "Ця подія сталася не на блокпості а за 100 метрів від нього. Швидкість також не була високою. І головне: я не був у стані сп'яніння! Може запитати у всіх хто мене знає, я принципово не сідаю за кермо у стані алкогольного сп'яніння. Я погодився здати зразки. Я діяв виключно за законом".

Що каже сторона обвинувачення

Попри те, що результатів експертизи немає, прокурор Михайло Доманіцький сказав, що докази сп'яніння слідство має:

"Свідки, які перебували на блокпосту, були допитані. Чітко вказали, що підозрюваний був у стані сп'яніння. Поліцейський на камеру зафіксував поведінку", — сказав прокурор, однак чому досі немає результатів не пояснив.

Обґрунтовуючи ризики, пов'язані з можливим послабленням запобіжного заходу, прокурор, зокрема, зазначив, що підозрюваний може незаконно впливати на слідство з призначенням великої кількості судових експертиз на експертів.

"Запобіжний захід у вигляді взяття під варту і перебування під вартою є єдиним дієвим заходом, який забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваного у порушеному кримінальному провадженні", — сказав Доманіцькій.

Виступ прокурора під час засідання Київського апеляційного суду у справі Тандира. 19 червня 2023р. Фото: Дарина Коломієць / Суспільне

Що відомо про аварію за участі судді, внаслідок якої загинув військовий Нацгвардії

У ніч на 26 травня на в'їзді в Київ з боку Житомира сталася дорожньо-транспортна пригода: голова Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир збив автомобілем військовослужбовця Нацгвардії, який стояв на блокпості. Військовий загинув на місці від отриманих травм.

У Нацгвардії розповіли, що строковик, якого збили на блокпості при в'їзді в Київ, Вадим Бондаренко родом із Черкащини.

Оскільки Тандир відмовився здавати аналізи на вміст алкоголю та наркотиків, за клопотанням прокуратури суд дозволив примусове відібрання біологічних зразків у судді.

26 травня судді, який збив військовослужбовця Нацгвардії на блокпосту у Києві, повідомили про підозру за фактом вчинення смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння. У ДБР повідомили, що у голови райсуду відібрали примусово біологічні зразки.

Також прокуратура скерувала звернення до Вищої ради правосуддя із поданням про надання згоди на утримання судді під вартою.

27 травня Тандиру обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 21 липня 2023 року без можливості внесення застави.