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Ірландський музей ІММА представив в проєкті кращих творів викрадені роботи з Херсонського художнього музею
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Ірландський музей ІММА представив в проєкті кращих творів викрадені роботи з Херсонського художнього музею

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Ірландський музей ІММА представив в проєкті кращих творів викрадені роботи з Херсонського художнього музею
Картини українських художників, які викрали з Херсонського художнього музею, представлені в проєкті "Втрачена українська спадщина Фото: Херсонський художній музей

Ірландський музей сучасного мистецтва в Дубліні IMMA - Irish Museum of Modern Art представив на платформі проєкт "Втрачена українська спадщина" — твори кращих українських художників ХХ-ХХІ ст., серед них роботи, які викрали російські окупанти з Херсонського художнього музею ім. Олексія Шовкуненка, повідомив у Facebook художній музей.

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Опис роботи Миколи Глущенка в проєкті "Втрачена українська спадщина" Фото: Херсонський художній музей/Facebook

Ідея зосередитися саме на колекції Херсонського музею в проєкті SPICE, присвяченому громадському куруванню культурної спадщини, належить українській художниці Сані Шахмурадовій-Танській.

"Перебуваючи у квітні цього року на художній резиденції в Дубліні, мисткиня запропонувала IMMA познайомити відвідувачів їх ресурсу з викраденими росіянами творами українських музеїв. Зосередитися Сана вирішила саме на колекції Херсонського художнього. Так одна художниця поєднала два музеї, проєкт реалізувався на сайті Ірландського музею", — йдеться в повідомленні музею.

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Опис роботи Сергія Васильківського в проєкті "Втрачена українська спадщина" Фото: Херсонський художній музей/Facebook

Проєкт "Втрачена українська спадщина" презентує 32 роботи, викрадені окупантами з колекції Херсонського художнього музею. Реальні мистецькі втрати музею складають понад 11 тисяч творів.

Що відомо про Херсонський обласний художній музей імені Олексія Шовкуненка

Херсонський художній російські окупанти розмародерили на початку листопада 2022-го, з колекції, яка налічувала майже 14 тисяч одиниць.

Після відходу російських військ з міста будівля двічі потрапляла під обстріл і зазнавала ушкоджень.

27 травня 2023 року виповнилось 45 років від заснування Херсонського обласного художнього музею імені Олексія Шовкуненка. Він був відкритий у будівлі, яка має статус пам’ятки історії та архітектури.

Раніше працівники Херсонського Художнього музею ідентифікували п'ять картин з колекції, які викрали російські окупанти у листопаді минулого року.

Наукові співробітники Херсонського обласного художнього музею ідентифікували ще одну картину з колекції, яка була викрадена військовими РФ у листопаді минулого року. Це полотно невідомого художника "Морський пейзаж" (Біля берегів Греції) 1907 року.

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