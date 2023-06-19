Українські військовополонені, яких Росія передала Угорщині, продовжують фактично вважатися бранцями, і наразі невідомо, на яких підставах вони там перебувають, і чому їх не відпускають в Україну.

Про це у коментарі Суспільному розповів радник Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Іван Ангелін.

Вони все одно вважатимуться зниклими безвісти за особливих обставин, допоки ми не заберемо їх в Україну. Але далі питання про перемовини, про повернення, питання на яких підставах їх перевезли туди, це вже мають займатися правоохоронні органи і МЗС" — уточнив він.

При цьому про умови утримання українських полонених нічого не відомо, адже зустрічі з родичами дозволені лише лімітовані і не у місцях утримання.

"Зустрічі з родичами відбуваються наступним чином. вони приїжджають — на території Угорщини селять в якомусь готелі чи хостелі, потім забирають і везуть в якесь місце, і туди також привозять хлопців. Тобто родичі не відвідують місця утримання, а їх привозять і буквально годину, максимум дві, спілкуються", — пояснив Ангелін.

За його словами, родичам також нічого не кажуть щодо перспектив повернення українців додому, а інформацію про імена та прізвища цих полонених було отримано не в результаті офіційних перемовин: це були оперативні відомості.

"Це перший нам відомий випадок про те, що передають наших військовослужбовців. Ми вважаємо, що держава має втрутитися і вжити якихось заходів, і має взагалі зрозуміти, на яких підставах людей передали, і на яких підставах людей приймають інші країни", — пояснив радник Уповноваженого.

Раніше, 9 червня, речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що український уряд не був поінформований про перемовини між угорською та російською сторонами щодо передачі Росією Угорщині українських військовополонених. До МЗС України було запрошено тимчасового повіреного Угорщини для предметної розмови.

Перед тим спочатку в ЗМІ, а згодом і на рівні публічних заяв угорських посадовців з‘явилася інформація про передачу Росією Угорщині українських військовополонених.

Так, віцепрем’єр Угорщини із церковних справ Жолт Шем’єн підтвердив, що Росія передала до Угорщини 11 військовополонених — закарпатських угорців. Раніше про це заявляла Російська православна церква.