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ЄС підготує психологів для допомоги українським ветеранам — віцепрезидент ЄК
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ЄС підготує психологів для допомоги українським ветеранам — віцепрезидент ЄК

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ЄС
Брюссель, Бельгія — 18 вересня: штаб-квартира Ради ЄС. Фото: Getty Images

У Європейському союзі представили стратегію у сфері психічного здоров'я, яка зокрема передбачає підготовку тренерів, які допомагають людям в Україні з проблемами психічного здоров'я, особливо ветеранам та дітям, які зазнали післявоєнної травми.

Про це в інтерв'ю Суспільному сказав віцепрезидент Єврокомісії Маргарітіс Схінас.

"Минулого тижня ми вперше представили стратегію ЄС у сфері психічного здоров'я. Це вперше, коли у нас з'явилися правові рамки для розв'язання питань психічного здоров'я, і в рамках цієї комунікації ми визначили Україну як один з найбільш показових випадків, коли потрібна допомога", — сказав він.

Віцепрезидент ЄК зазначив, що ЄС виділив понад 30 мільйонів євро на допомогу Україні для розв'язання проблем психічного здоров'я.

"Ми зробимо це через ініціативи з підготовки тренерів, які допомагають людям в Україні з проблемами психічного здоров'я, особливо ветеранам та дітям, які зазнали післявоєнної травми. Ми також виділили 10 мільйонів євро для роботи з чутливими випадками. Тож з цього тижня ми маємо можливість робити набагато більше і набагато краще в цій сфері. ", — сказав Схінас.

Вона також зазначила, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на лікування до Євросоюзу евакуювали близько трьох тисяч українських пацієнтів.

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