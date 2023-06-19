До ЄС на лікування евакуювали близько 3 тисяч українців — віцепрезидент ЄК

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на лікування до Європейського союзу евакуювали близько трьох тисяч українських пацієнтів.

Про це в інтерв'ю Суспільному сказав віцепрезидент Єврокомісії Маргарітіс Схінас.

"На сьогодні, з початку російського вторгнення, ми через програму MEDEVAC евакуювали близько 3 тисяч пацієнтів з України, які потребували медичної допомоги в системі ЄС. У нас також є доступні 10 тисяч ліжок у лікарнях ЄС на випадок необхідності", — сказав він.

Крім того, за словами Схінаса, в країнах ЄС, які мають спільні кордони з Україною, є так звані медичні хаби.

"Тобто медзаклади, які можуть допомогти організувати надання медичної допомоги, які можуть допомогти нам організувати медичну евакуацію в разі потреби. Тож ми дуже відкриті до подальшої співпраці залежно від потреб", — зазначив віцепрезидент ЄК.

Відповідаючи про медичну евакуацію жителів постраждалої від затоплення Херсонщини, він сказав, що Євросоюз має можливість це зробити.

"У Херсоні ми перебуваємо у розпорядженні українського уряду. Якщо український уряд захоче використати наші можливості MEDEVAC для евакуації в ситуації, що склалася в Херсоні, то у нас є можливості це зробити", — зазначив Схінас.

Після підриву росіянами Каховської ГЕС Європейський Союз мобілізував допомогу для постраждалих регіонів України через Механізм цивільного захисту ЄС.