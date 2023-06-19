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Експоліціянту з Херсонщини оголосили підозру в колабораційній діяльності
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Експоліціянту з Херсонщини оголосили підозру в колабораційній діяльності

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Експоліціянту з Херсонщини оголосили підозру в колабораційній діяльності
Фото: пропагандистські ЗМІ

Прокуратура підозрює у колабораційній діяльності експоліціянта з Херсонщини, який добровільно пішов працювати до псевдоправоохоронного органу "Голопристанський райвідділ поліції", йдеться в Telegram відомства.

Слідчі встановили, що його призначили на посаду "временно исполняющий обязанности помощника дознавателя". Підозрюваний підтримує збройну агресію РФ та виконує вказівки окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях, повідомляє прокуратура.

За це йому загрожує до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Раніше прокурори передали до суду обвинувальний акт за фактом колабораційної діяльності колишнього керівника пожежної частини Херсонщини.

Також судитимуть за колабораціонізм двох жителів Херсонщини, які обійняли посади у незаконно створеній окупантами "служби у справах громадської оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних явищ Херсонської області".

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