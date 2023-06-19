ВійнаНовиниРегіониВідеоТекстиРозслідуванняУкраїна-ЄСВОЄННІ ЗЛОЧИНИ РФКорупціяЗброяCovid-19
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

На Херсонщині за колабораціонізм судитимуть колишнього співробітника ДСНС
КолабораціонізмПРОКУРАТУРАДСНСВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

На Херсонщині за колабораціонізм судитимуть колишнього співробітника ДСНС

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
На Херсонщині за колабораціонізм судитимуть колишнього співробітника ДСНС
Херсон. Пошкоджені ворота від обстрілів РФ пожежної частини, 6 січня 2023 Фото: ДСНС/Telegram

За колабораціонізм судитимуть колишнього керівника пожежної частини Херсонщини. Прокурори передали до суду обвинувальний акт. Про це в Telegram повідомила прокуратура Херсонської області.

За даними слідства, підозрюваний почав співпрацювати з військовими РФ у липні 2022 року та очолив районний підрозділ, створений російськими окупантами у Каланчаку.

За вчинене йому загрожує позбавлення волі строком до 10 років з конфіскацією майна.

Також судитимуть двох жителів Херсонщини, які обійняли посади у незаконно створеній окупантами "служби у справах громадської оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних явищ Херсонської області". Їх звинувачують у колабораційній діяльності.

Читайте нас у Тelegram: Суспільне Херсон

Підписуйтесь на Суспільне Херсон у Viber

Вибір редакції
Президент РФ Володимир Путін і лідер Білорусі Олександр Лукашенко, 9 травня 2023
Ядерна зброя РФ в Білорусі — навіщо Росія її там розміщує та що про це думають білоруси й союзники України
Порятунок людей з Херсона після підриву Каховської ГЕС
"Влада РФ не дала вивезти тварин з "Казкової Діброви". Як триває евакуація на Херсонщині
Наслідки прориву Каховської ГЕС
"Руські вчора тут плавали човнами, свою шосту роту шукали". Як минає третя доба потопу в окупації
Зооволонтери рятують тварин у підтоплених районах Херсона
"Не їмо і не спимо, возимо їх туди-сюди". Як волонтери рятують тварин у Херсоні
Рятувальна операція у Херсоні через підрив Каховської ГЕС
"Не залишайте мене тут". Як місцевих евакуюють у підтопленому Херсоні. Фоторепортаж

Дізнайтесь більше
СБУ повідомила про підозру жителю Полтави, який приїхав очолити окупаційний Фонд майна на Херсонщині
СБУ повідомила про підозру жителю Полтави, який приїхав очолити окупаційний Фонд майна на Херсонщині
На Дніпропетровщині затримали співробітника Укрзалізниці, який передавав Росії дані про ЗСУ
На Дніпропетровщині затримали співробітника Укрзалізниці, який передавав Росії дані про ЗСУ
Експоліціянту з Херсонщини оголосили підозру в колабораційній діяльності
Експоліціянту з Херсонщини оголосили підозру в колабораційній діяльності
Двом вірянам УПЦ з Хмельниччини повідомили про підозру в колабораціонізмі
Двом вірянам УПЦ з Хмельниччини повідомили про підозру в колабораціонізмі
На початок