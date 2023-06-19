На Херсонщині за колабораціонізм судитимуть колишнього співробітника ДСНС

За колабораціонізм судитимуть колишнього керівника пожежної частини Херсонщини. Прокурори передали до суду обвинувальний акт. Про це в Telegram повідомила прокуратура Херсонської області.

За даними слідства, підозрюваний почав співпрацювати з військовими РФ у липні 2022 року та очолив районний підрозділ, створений російськими окупантами у Каланчаку.

За вчинене йому загрожує позбавлення волі строком до 10 років з конфіскацією майна.

Також судитимуть двох жителів Херсонщини, які обійняли посади у незаконно створеній окупантами "служби у справах громадської оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних явищ Херсонської області". Їх звинувачують у колабораційній діяльності.

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