У Швеції не виключають можливість нападу Росії

Попри те, що Росія загрузла у війні з Україною, не можна виключати можливість російського військового нападу на Швецію — можливості у Москви для дій проти Швеції є.

Про це йдеться у звіті "Allvarstid" оборонного комітету парламенту Швеції, повідомляє телерадіокомпанія SVT з посиланням на джерела.

Аналіз політики безпеки базується на тому ж листі, що й аналіз, опублікований п’ять років тому, про те, що "збройний напад на Швецію не можна виключити. Також не можна виключати, що проти Швеції можуть бути використані військові засоби сили або подальші погрози застосування такої сили".

Зазначається, що у парламентській доповіді Швеції, яка має бути опублікована в понеділок, 19 червня, говориться, що, хоч російські сухопутні війська й знаходяться в Україні, не можна виключати інших видів військових атак з боку РФ проти Швеції.

"Росія ще більше знизила свій поріг для застосування військової сили та демонструє високу політичну та військову схильність до ризику. Здатність РФ проводити операції за допомогою військово-повітряних сил, військово-морських сил, зброї далекого радіусу дії або ядерної зброї проти Швеції залишається високою", — йдеться у звіті.

В доповіді викладено й нову оборонну доктрину для Швеції, засновану на членстві в НАТО. Варто зазначити, що попередня доктрина спиралася на співпрацю з сусідніми країнами та ЄС.

"Декларація солідарності тепер замінена заявою про те, що "життєво важливим інтересом національної безпеки Швеції є відстоювання незалежності, суверенітету та територіальної цілісності нашої країни. Ми готові захищати нашу країну, наше населення, нашу демократію, нашу свободу і наш спосіб життя з усією зброєю". Це нова доктрина політики безпеки, і вона відбувається в рамках членства в НАТО", — сказало джерело.

Що відомо про вступ Швеції та Фінляндії до НАТО

Туреччина 28 червня 2022 року погодилася підтримати вступ Швеції та Фінляндії до НАТО. Три країни підписали спільний меморандум за підсумками перемовин у Мадриді.

29 червня на саміті в Мадриді країни НАТО офіційно "запросили" Фінляндію та Швецію стати членами Альянсу.

23 січня президент Туреччини Реджеп Ердоган сказав, що його країна не підтримає заявку Швеції на вступ у НАТО через акцію у Стокгольмі, учасники якої спалили Коран.

4 квітня Фінляндія офіційно стала 31-им членом НАТО. Біля штаб-квартири Альянсу у Брюсселі урочисто підняли прапор Фінляндії.

Станом на сьогодні лише дві з 30 країн Альянсу — Угорщина і Туреччина, ще не ратифікували заявку Швеції.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що уряд Швеції виконав усі свої зобов’язання перед Туреччиною, необхідні для її вступу до складу Північноатлантичного альянсу.

Раніше Столтенберг повідомив, що з 1 червня у Швеції набуло сили нове законодавство у сфері протидії тероризму.