Михайло Трофимлюк із села Будки Почаївської громади виховує п'ятьох дітей. Чоловік каже, його дружина померла під час пологів.
Разом сім'я господарює.
Михайлу 45 років.
"Готую їсти і навчаю цього дітей, а ще вони допомагають прибирати".
Чоловік каже, найскладніше – бути дітям за тата і за маму.
15-річна донька Женя навчається у Почаєві на барменку. Каже, завжди допомагає татові з домашніми справами.
"Вдома я мию посуд, прибираю. Тато дбає про нас, тому все добре".
Доньки Михайла також доглядають за квітами на ґанку.
14-річна Ірина каже, батько допомагає їй з навчанням, бо хоче, аби вона отримала гарну освіту.
"Ми з татом спілкуємося про навчання. Він мене питає, як справи в школі, що ми робили, які в мене оцінки. Він добрий, завжди підтримує".
Сім’я тримає господарство, має 30 сотих городу. Після обіду діти з батьком там працюють.
У Михайла Трофимлюка двоє синів – 12-річнй Михайло та 18-річний Ярослав. Також у гості до них приїздить племінник Михайла – 10-річний Давид.
Доки хлопці з батьком сапають – дівчата збирають полуницю.
Має родина і свійських тварин. Їх допомагає годувати Давид.
"Інколи рубаємо дрова, я ношу їх до хати, збираємо полуницю", – каже Давид.
Всі разом відвідують могилу Галини Трофимлюк.
Чоловік каже, вже 12 років він сам тримає господарство та доглядає за дітьми. Діти розповідають, сумують за мамою.
Галина померла у 2011-му році.
"Під час пологів у дружини виявили гепатит С. Сказали, що її рятували, але не змогли цього таки зробити. Вона в Тернополі померла у лікарні. Бракує дружини, тяжко самому, з нею було легше. Вона була весела, дітей вчила всього, діти малі були. Дружина тримала дисципліну, пильнувало, щоб чисто було в хаті", – каже Михайло Трофимлюк.
Чоловік розповів, виховує дітей так, щоб вони були працьовитими, розумними та чесними.
"Хочу, щоб вивчилися добре, щоб мали роботу, щасливо одружилися. Треба, щоб вони вміли все: і їсти варити, і прибирати, і на городі працювати. Якщо будуть вміти все – то їм в житті буде легко дати собі раду".
Нагадаємо, до Дня Батька, Суспільне зробило спецпроєкт "Тато". Це три історії про чоловіків з різними долями: батька, чий син загинув, захищаючи Україну; батька, чия дочка обрала професію військової та батька, який сам виховує п'ятьох дітей.
Спецпроєкт "Сила матері" можна подивитися тут.
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