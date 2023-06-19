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"Хочу, щоб діти вміли все": на Тернопільщині батько виховує п’ятьох дітей
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"Хочу, щоб діти вміли все": на Тернопільщині батько виховує п’ятьох дітей

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&quot;Хочу, щоб діти вміли все&quot;: на Тернопільщині батько виховує п’ятьох дітей
Суспільне Тернопіль

Михайло Трофимлюк із села Будки Почаївської громади виховує п'ятьох дітей. Чоловік каже, його дружина померла під час пологів.

Разом сім'я господарює.

Будинок у Почаївській громаді
Дім Трофимлюків. Суспільне Тернопіль

Михайлу 45 років.

"Готую їсти і навчаю цього дітей, а ще вони допомагають прибирати".

Багатодітний батько
Михайло Трофимлюк. Суспільне Тернопіль

Чоловік каже, найскладніше – бути дітям за тата і за маму.

15-річна донька Женя навчається у Почаєві на барменку. Каже, завжди допомагає татові з домашніми справами.

"Вдома я мию посуд, прибираю. Тато дбає про нас, тому все добре".

Дитина миє посуд
Донька Михайла – Женя. Суспільне Тернопіль

Доньки Михайла також доглядають за квітами на ґанку.

14-річна Ірина каже, батько допомагає їй з навчанням, бо хоче, аби вона отримала гарну освіту.

"Ми з татом спілкуємося про навчання. Він мене питає, як справи в школі, що ми робили, які в мене оцінки. Він добрий, завжди підтримує".

Дівчинка поливає квіти
Донька Михайла – Ірина. Суспільне Тернопіль

Сім’я тримає господарство, має 30 сотих городу. Після обіду діти з батьком там працюють.

Сім’я на городі
Сім’я працює на городі. Суспільне Тернопіль

У Михайла Трофимлюка двоє синів – 12-річнй Михайло та 18-річний Ярослав. Також у гості до них приїздить племінник Михайла – 10-річний Давид.

Доки хлопці з батьком сапають – дівчата збирають полуницю.

Діти на городі
Женя та Ірина збирають полуницю. Суспільне Тернопіль

Має родина і свійських тварин. Їх допомагає годувати Давид.

Хлопець годує курей
Племінник Михайла – Давид. Суспільне Тернопіль

"Інколи рубаємо дрова, я ношу їх до хати, збираємо полуницю", – каже Давид.

Господарство в селі
Господарство Трофимлюків. Суспільне Тернопіль

Всі разом відвідують могилу Галини Трофимлюк.

Могила багатодітної матері
Могила дружини Михайла – Галини. Суспільне Тернопіль

Чоловік каже, вже 12 років він сам тримає господарство та доглядає за дітьми. Діти розповідають, сумують за мамою.

Батько і діти на могилі матері
Могила дружини Михайла – Галини. Суспільне Тернопіль

Галина померла у 2011-му році.

Чоловік на могилі дружини
Могила дружини Михайла – Галини. Суспільне Тернопіль

"Під час пологів у дружини виявили гепатит С. Сказали, що її рятували, але не змогли цього таки зробити. Вона в Тернополі померла у лікарні. Бракує дружини, тяжко самому, з нею було легше. Вона була весела, дітей вчила всього, діти малі були. Дружина тримала дисципліну, пильнувало, щоб чисто було в хаті", – каже Михайло Трофимлюк.

Багатодітний Михайло Трофимлюк
Михайло Трофимлюк. Суспільне Тернопіль

Чоловік розповів, виховує дітей так, щоб вони були працьовитими, розумними та чесними.

"Хочу, щоб вивчилися добре, щоб мали роботу, щасливо одружилися. Треба, щоб вони вміли все: і їсти варити, і прибирати, і на городі працювати. Якщо будуть вміти все – то їм в житті буде легко дати собі раду".

Сім'я за столом
Сім'я Трофимлюків. Суспільне Тернопіль

Нагадаємо, до Дня Батька, Суспільне зробило спецпроєкт "Тато". Це три історії про чоловіків з різними долями: батька, чий син загинув, захищаючи Україну; батька, чия дочка обрала професію військової та батька, який сам виховує п'ятьох дітей.

Спецпроєкт "Сила матері" можна подивитися тут.

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