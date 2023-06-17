Тернополянин Віталій Семко батько двох доньок. Старша Вікторія – студентка військового коледжу. Вибір стати військовою зробила сама, тоді навчалася у 5 класі розповів її батько Суспільному.

За словами чоловіка, він ніколи не змушував дітей робити те, що їм не подобалося. Головне у вихованні дочок – любов і підтримка, каже Віталій Семко.

Одна з доньок Віталія вчиться військовій справі. Суспільне Тернопіль

"Пишаюся своєю дитиною і тим, що вона собі вибрала спеціальність військову і хоче далі продовжувати вчитися військовій справі. Треба нам такі люди молоді в нашій Україні. У садочку вона займалася танцями. Ми думали, що вона обере собі творчу професію. У школі вона займалася активно фізичними вправами. Як дізналася, що є в нас такий коледж військовий у Збаражі, вже в п'ятому класі вирішила стати військовою".

Дитячі фотографії. Суспільне Тернопіль

Віталій Семко розповів, коли почалася повномасштабна війна, хвилювався, що дочка навчається на військову, але підтримав її рішення.

"Коли ми приходили на батьківські зібрання, класна керівниця казала, що Вікторія, як дзвіночок – завжди всіх могла зібрати і організувати всі справи, що на неї покладалися. Я ніколи дитину свою не буду силувати, чи казати: "Поступаєш туди, поступай туди". Вона захотіла собі цим займатися – вона цим займається. Я щиро бажаю своїй дитині, щоб гарно закінчила заклад, який вона собі обрала й гідно захищала Україну".

Батько обіймає доньку. Суспільне Тернопіль

Нагадаємо, до Дня Батька, Суспільне зробило спецпроєкт "Тато". Це три історії про чоловіків з різними долями: батька, чий син загинув, захищаючи Україну; батька, чия дочка обрала професію військової та батька, який сам виховує п'ятьох дітей.

Спецпроєкт "Сила матері" можна подивитися тут.

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