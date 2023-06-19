У Хмельницькому з 20 по 25 червня по Подільській перекриють рух транспорту

У Хмельницькому через виконання ремонтних робіт з 20 до 25 червня перекриють рух транспорту частиною вулиці Подільської.

Про це повідомляє Хмельницька міська рада.

"У зв’язку з виконанням поточного ремонту асфальтобетонного покриття з 20 до 25 червня буде перекрито рух транспорту вулицею Подільською, на ділянці від вулиці Кам’янецької до вулиці Шестакова. Будьте уважними та заздалегідь плануйте свій маршрут", — йдеться у повідомленні.

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