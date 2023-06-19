На Івано-Франківщині через негоду без транспортного сполучення залишаються два села Верховинського району — Кохан та Чорна Річка — 570 людей. Про це Суспільному повідомив начальник управління з питань цивільного захисту обласної військової адміністрації Володимир Стебницький.

"Станом на 9:00 почали працювати служби. Чекають пониження рівня води, щоб можна було оцінити ситуацію і відновити проїзд до цих двох сіл", — каже Стебницький.

За його словами, в усіх інших населених пунктах транспортне сполучення відновили, однак у деяких селах проїзд ускладнений.

"Великовагова техніка не може їхати, а легкові можуть. Електропостачання відновили 18 червня наприкінці дня в усіх населених пунктах області", — каже Стебницький.

За інформацією ОВА, про травмованих внаслідок негоди невідомо, люди не зверталися до служб порятунку щодо підтоплень домогосподарств.

"Причина підтоплень — природа. Випали дощі й пішли селеві потоки. Змивали все підряд і, відповідно, забили ці протоки. Наразі походи у гори не заборонені, але тимчасово призупинений рафтинг", — розповів Володимир Стебницький.

Що відомо про негоду на Івано-Франківщині

З вечора 17 червня на Івано-Франківщині випала понаднормова кількість опадів, через які розмило дорогу місцевого значення Ільці — Буркут. Було відсутнє сполучення до сіл Зелене та Явірник. Найбільше постраждали Зеленська та Білоберізька громади. Також підтоплені присадибні ділянки, що розташовані поблизу річки Черемош.

18 червня унаслідок негоди розмило дороги у трьох районах області — Верховинському, Надвірнянському та Івано-Франківському.

Загалом через негоду 3 300 людей були заблоковані, без електроенергії залишилися 11 сіл. В епіцентрі стихії — Верховинський район. Місцеві дороги до населених пунктів — розмиті. Станом на 20:30 18 червня опади у Верховинському районі припинилися.

На Івано-Франківщині заборонили катання на плавзасобах, рафтинг гірськими річками та походи у гори через погіршення погодних умов. Через зливи з вечора 17 до 19 червня у басейнах річок Прут та Дністер очікувався підйом рівнів води на 0,5-1,5 м.

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