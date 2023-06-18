На Івано-Франківщині через негоду 3 300 людей заблоковані — ОВА

На Івано-Франківщині через негоду, що продовжує вирувати, 3 300 людей заблоковані, без електроенергії залишилися 11 сіл. В епіцентрі стихії — Верховинський район. Місцеві дороги до населених пунктів — розмиті. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

Як йдеться у дописі, 18 червня станом на 18:00 пошкоджені кілька ділянок на дорогах місцевого значення. Це — дорога Красноїлля — Замагора, де через стихію ізольованими залишилися до пів тисячі людей, серед яких є діти. Також автошлях до села Кохан Білоберізької громади, де проживають приблизно 300 людей.

Через понаднормову кількість опадів наразі немає проїзду до сіл Голови та Перехресне. Там "заблокованими" залишаються 2,5 тисячі місцевих жителів.

Ускладнений проїзд також до сіл Голошина, Грамотне, Пробійнівка. На найскладніших ділянках шляхів наразі працюють рятувальники й дорожники, але роботи ускладнює дощ. Рівень води у місцевих річках зростає.

Без електропостачання через негоду в області залишилися 11 населених пунктів.

За повідомленням Держслужби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області, станом на 20:30 опади у Верховинському районі припинилися. Травмованих людей та підтоплених домогосподарств через негоду немає.

Рятувальники закликають туристів утриматися від походів у гори, а місцевих жителів у разі подальшого підняття рівня води у річках перебратися у безпечні місця, якомога далі від водойм.

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