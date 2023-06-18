На Івано-Франківщині рятувальні служби ліквідовують наслідки негоди, унаслідок якої розмило дороги у трьох районах області — Верховинському, Надвірнянському та Івано-Франківському. Зранку 18 червня рівень води у річках на цих територіях все ще залишається високим. Дорожники та рятувальники розчищають пошкоджені ділянки автошляхів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

Ситуація у Верховинському районі

За словами голови ОВА Онищук, станом на ранок 18 червня ситуація у Верховинському районі контрольована. Дощ послабився, однак у річці Чорний Черемош зберігається високий рівень води.

У Білоберізькій громаді все ще залишається ускладненим проїзд до сіл Пробійнівка та Грамотне. Дорожники розчищають дороги до села Явірник та прикордонної застави Шибене.

Ситуація у Надвірнянському районі

У Надвірнянському районі унаслідок негоди "відрізаними" від інших сіл опинилися 400 людей, які проживають у селі Вороненко Поляницької громади. Там через підняття рівня води в гірських потічках підтопило проїжджу частину автодороги з боку Ворохти. Протягом ночі 18 червня працівники дорожники розчищали дорогу, аби відновити проїзд транспорту, пише Онищук.

Ситуація в Івано-Франківському районі

"Проти ночі 17 червня у Солотвинській громаді у селі Кричка підтопило ділянку дороги на вулиці Івана Франка, через що заблокувало проїзд до п’яти приватних будинків", — йдеться у дописі.

Коли рівень води спаде, планують очистити річище місцевої водойми.

За прогнозами синоптиків, протягом 18-19 червня у річках області ще зберігатиметься підвищений рівень води. Дощові паводки провокуватимуть підвищення рівнів води на 0,5-1,5 м над поточними.

У гірських районах зберігається загроза локальних селевих потоків.

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