На Буковині прощаються з військовими Палієм та Баланом, які загинули на війні

19 червня у Чернівецькій області прощаються з військовими Михайлом Палієм та Юрієм Баланом, які загинули на російсько-українській війні.

Про це на сторінці обласної адміністрації у Facebook.

Михайло Палій був солдатом військової частини А0224. Він загинув 14 червня під час виконання бойового завдання на Донеччині, повідомляє голова Сторожинецької громади Ігор Матейчук у Facebook. Палію було 25 років. З ним прощаються о 10:00 у Сторожинці.

Солдат Юрій Балан служив у військовій частині А4667. Він загинув 13 червня, повідомили на Facebook-сторінці Горішньошеровецької сільради. Військовому було 46 років. Його поховають о 10:00 в селі Васловівці.

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