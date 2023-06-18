Протягом доби 18 червня росіяни завдали понад 40 авіаційних ударів, здійснили 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Про це повідомляється у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

"На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких діти, пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури, зруйновано та пошкоджено більш як 20 житлових будинків, школа та інша цивільна інфраструктура", — зазначили у Генштабі.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Російська армія і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 17 бойових зіткнень.

Яка ситуація на фронтах

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни зберігають військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом доби завдали авіаційних ударів по населених пунктах Огірцеве, Бударки, Веселе Харківської області. Здійснили мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Карповичі Чернігівської області; Середина-Буда, Порохонь, Рожковичі, Товстодубове, Бачівськ, Білопілля, Іскрисківщина, Гиріне, Попівка, Кіндратівка, Степне, Писарівка, Басівка, Локня, Миропілля, Степок Сумської області, а також Велика Писарівка, Гур'їв Козачок, Ветеринарне, Вовчанськ, Бударки, Землянки, Бологівка, Одноробівка, Уди, Стрілеча, Лук’янці, Вовчанські Хутори на Харківщині.

На Куп’янському напрямку армія РФ проводила наступальні дії у напрямку Новоселівського Луганської області, успіху не мала. Завдала авіаційного удару по Кислівці на Харківщині. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Кислівка та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку російські військові проводили наступальні дії у напрямку Спірного Луганської області, успіху не мали. Завдали авіаційних ударів по населених пунктах Білогорівка і Мирне Луганської області. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Роздолівка і Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку росіяни проводили безуспішні наступальні дії у напрямку Оріхово-Василівки. Завдали авіаційних ударів по населених пунктах Іванівське, Північне, Біла Гора та Торецьк. Від артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Богданівка, Калинівка, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка, Біла Гора, Костянтинівка, Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку російська армія завдала авіаційного удару в районі міста Авдіївка. Здійснила артилерійські обстріли районів населених пунктів Керамік, Новокалинове, Степове, Тоненьке, Первомайське, Невельське, Карлівка, Бердичі, Ласточкине, Авдіївка та Сєверне Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські військові відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка. Там же росіяни завдали авіаційного удару. Водночас здійснили артилерійські обстріли в районах населених пунктів Красногорівка, Гостре, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Максимільянівка та Іллінка Донецької області.

На Шахтарському напрямку російські військові проводили наступальні дії у напрямках Новомихайлівки та Вугледара Донецької області, успіху не мали. Завдали авіаційних ударів в районах Золотої Ниви та Благодатного Донецької області. Здійснили обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Катеринівка, Благодатне, Вугледар, Богоявленка, Новоукраїнка, Пречистівка, Шахтарське, Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни продовжують вести оборонні дії. Завдали авіаційних ударів в районах Макарівки на Донеччині, Левадного, Малої Токмачки і Новоданилівки Запорізької області та Козацького на Херсонщині. Здійснили артилерійські обстріли населених пунктів Времівка і Макарівка Донецької області; Зелене Поле, Новодарівка, Левадне, Малинівка, Затишшя, Гуляйполе, Гуляйпілське, Оріхів, Лобкове, Кам’янське Запорізької області; Михайлівка, Новодмитрівка, Гаврилівка, Качкарівка, Берислав, Томарине, Веселе, Козацьке, Бургунка, Вірівка, Іванівка, Антонівка, Херсон, Дніпровське, Кізомис, Софіївка, Миролюбівка Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

Водночас Авіація сил оборони за добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу армії РФ та знищила 1 зенітно-ракетний комплекс росіян.

Також було знищено ворожий гелікоптер Ка-52, 3 іранських ударних БпЛА типу “Shahed” та 5 розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 4 зенітно-ракетних комплекси, 2 райони зосередження особового складу та військової техніки російських військ та 2 склади боєприпасів РФ.