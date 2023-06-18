За добу Сили оборони ліквідували 650 військових РФ — Генштаб

Протягом останньої доби українські військові знищили близько 650 російських окупантів, 7 танків та 23 броньовані машини.
Про це вранці 18 червня повідомляє Генеральний штаб Збройних сил.
"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.06.23 орієнтовно склали: особового складу — близько 219 820 (+650) осіб ліквідовано", — йдеться у повідомленні.
Також Сили оборони знищили:
- танків — 3984 (+7) од,
- бойових броньованих машин — 7729 (+23) од,
- артилерійських систем — 3847 (+13) од,
- РСЗВ — 610 (+1) од,
- засобів ППО — 364 (+0) од,
- літаків — 314 (+0) од,
- гелікоптерів — 304 (+2) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3371 (+7),
- крилатих ракет — 1211 (+0),
- кораблів та катерів — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6571 (+14) од,
- спеціальної техніки — 522 (+2).
Дані щодо втрат російської сторони уточнюються, додали в Генштабі.