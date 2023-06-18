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Європа прискорить постачання зброї в Україну — єврокомісар
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Європа прискорить постачання зброї в Україну — єврокомісар

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Європа прискорить постачання зброї в Україну — єврокомісар
Український військовий встановлює запал до 155-мм артснаряду перед пострілом з гаубиці М777, поставленої США, Харківська область, 14 липня 2022 р. Фото: АР/Євген Малолетка

Країни Європи планують прискорити постачання зброї та боєприпасів в Україну, оскільки очікують, що бойові дії триватимуть протягом ще кількох місяців чи років.

Як повідомляє Le Parisien, про це заявив єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, який, зокрема, відповідає за оборонний сектор і військову допомогу Україні.

"Ми збираємося активізувати наші зусилля з постачання зброї та боєприпасів — це війна високої інтенсивності, у якій вони відіграють вирішальну роль. Ми готуємося до того, що війна триватиме ще кілька місяців, а то й довше", — зазначив він.

Посадовець також додав, що у ЄС хочуть прискорити обсяги та темпи виробництва боєприпасів і зброї, щоб доставити їх в Україну вчасно.

"Один мільйон боєприпасів великого калібру повинен бути наданий протягом наступних дванадцяти місяців", — розповів Бретон.

Він також уточнив, що "прискорена інтеграційна траєкторія" України до Європейського Союзу здається йому "незворотною" за умови "дотримання різних етапів".

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