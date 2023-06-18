На Буковині прощаються з військовим Шевчуком, який загинув на війні

18 червня у Кіцманській громаді Чернівецької області прощаються з військовим Дмитром Шевчуком, який загинув у боях проти російської армії.

Про це повідомили на сторінці обласної адміністрації у Facebook.

Дмитро Шевчук був солдатом військової частини А4436. Він загинув під час виконання бойового завдання. Чоловіку був 31 рік. З ним прощаються о 12:00 в селі Кліводин.

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