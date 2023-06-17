У замку на Тернопільщині створюють новий артпростір

У Бережанському замку облаштовують артпростір для робіт художника Олега Шупляка. Про це Суспільному розповіла виконувачка обов’язків директорки історико-архітектурного заповідника Ірина Мигович.

За її словами, це роблять волонтери за кошти громадських організацій та міської ради. Одну із зал замку розчищають, роблять підлогу, ніші та підсвітку.

"Ми законсервували стіни, законсервували їх правильно, маючи співпрацю з Національним університетом "Львівська політехніка". Реставратор показав, як правильно реставрувати, консервувати ті стіни, цей камінь, відповідно, зараз працівники заповідника доводять це до такого завершення", – каже Ірина Мигович.

Ірина Мигович. Суспільне Тернопіль

Майбутній артпростір художника Олега Шупляка в Бережанському замку. Суспільне Тернопіль

Що кажуть про роботу над артпростором працівники замку

Головна зберігачка фондів заповідника Ірина Дубницька очищає стіни зали.

"Ми всі в одній організації і цей проєкт дуже важливий для нас. Чистимо камінь, оскільки було в замку дуже багато перебудов, дуже багато добудов і ми очищуємо його від бруду, від нальотів на камені, щоб його очистити до первісного вигляду".

Ірина Дубницька. Суспільне Тернопіль

Там, де стіни вже очистили, обробляють шви між каменем. Це робить фахівчиня публічних закупівель заповідника Ганна Олексів.

"Ми всі тут добровільно, всі працівники задіяні, тому що людей не вистачає. У нас в господарському відділі тільки 5-ро. Допомагаємо нашим хлопцям, бо вони самі тут не в змозі зробити, об’єм робіт дуже великий: і консервуємо стіни, і підлогу замітаємо, і носим, і переносим, і каміння рухаємо".

Ганна Олексів. Суспільне Тернопіль

"Замуровуємо всі діри, все виправляємо", – каже працівник історико-архітектурного заповідника Петро Медвідь.

Петро Медвідь. Суспільне Тернопіль

Працівники замку облаштовують артпростір. Суспільне Тернопіль

Перший директор заповідника Богдан Тихий зараз на пенсії, але каже, хоче допомогти, аби в замку було більше відвідувачів. Він облаштовує підлогу, прибиває плінтус".

Богдан Тихий. Суспільне Тернопіль

Як планують облаштувати новий артпростір

Ірина Мигович каже, цю залу художник Олег Шупляк обрав сам.

"У нішах будуть великі картини, плюс на стінах будуть картини. Тут, де лишалися експозиційні такі ніші – ми просто його окультурювали, накривали білим каменем, поробили такі п’ядестали. Олег Ілліч також має колекцію монет, значить, тут буде з підсвіткою в тіні ще колекція монет. Тут будуть скульптури, я знаю точно, що там буде стояти скульптура "Хлопчик, який дивиться в небо". Будемо робити різні квадратні підставочки, десь буде проектор, екран і, крім того, що буде виставка, буде ще анімаційне відео, співавтором якого є Олег Ілліч. Воно з серії "Український космос", тобто, це буде ще така і кімната арттерапії".

Олег Шупляк і працівники Бережанського замку облаштовують артпростір. Фото: Надія Волинець

Облаштовують артпростір за гроші підприємців та волонтерів. Також 100 тисяч гривень виділили з міського бюджету, їх спрямують на освітлення, сказала Ірина Мигович. Відкрити залу, за її словами, планують до 20 липня.

Бережанський замок. Суспільне Тернопіль

Що розповів сам художник

Сам художник на камеру наразі спілкуватися не захотів. Телефоном розповів Суспільному, що планує представити живопис, графіку та дві монети. Одну з них на міжнародному конкурсі "Монета року" визнали кращою монетою світу за 2021 рік, вона присвячена 30-річчю незалежності України. Будуть і оригінали картин, які лягли в основу цих монет. Також під час цієї виставки Олег Шупляк вперше представить скульптури.

Спільне фото з художником. Фото: Надія Волинець

Матеріали Суспільного, з яких про Олега Шупляка можна дізнатися більше

Читайте також