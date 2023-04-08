Французький суд визнав банкрутом місцеве ЗМІ, пов’язане з Росією

У Франції суд міста Нантер офіційно визнав банкрутом французьке відділення російського пропагандистського каналу RT.

Як повідомляє Politico, про це 7 квітня заявила президентка компанії Ксенія Федорова.

"Суд Нантера ухвалив рішення про ліквідацію RT France — ЗМІ, яке не подобалося (президенту Франції — ред.) Емманюелю Макрону з моменту його запуску і яке рік тому потрапило під санкції ЄС як запобіжний засіб через конфлікт в Україні", — зазначила Федорова у своєму Twitter.

У березні минулого року Європейський Союз заборонив ЗМІ, фінансовані російською державою, таким як Sputnik і RT, раніше відоме як Russia Today, мовити в Європі після того, як Росія розпочала повномасштабну агресію проти України. Проте санкції не завадили ЗМІ виробляти контент, зауважує видання.

"Минулого року російський канал продовжував виробляти, публікувати та транслювати матеріали, дедалі більше орієнтовані на франкомовну аудиторію в африканських країнах, таких як Малі та Буркіна-Фасо", — йдеться у повідомленні.

Раніше цього року французький уряд заблокував банківські рахунки RT France після рішення ЄС щодо заморожування активів, ухвалене у грудні 2022-го. У компанію було призначене нове керівництво, після чого вона перебувала на межі банкрутства.

За словами Федорової, співробітників RT France будуть звільнені найближчими днями.

На початку лютого повідомлялося, що у Німеччині зупинив діяльність місцевий канал Russia Today.

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