На Тернопільщині попрощалися з бійцем Сергієм Якимчуком

У Підволочиській громаді попрощалися з бійцем Сергієм Якимчуком із села Староміщина. Про це повідомили на сторінці Підволочиської селищної ради в Фейсбуці.
У повідомленні йдеться, що він був бійцем 80 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ.
"Багато хто знав Сергія, адже починаючи з 2014 року він брав участь в АТО і, варто зазначити, що показав себе з дуже мужньої сторони", – повідомляють у дописі.
Сергій Якимчук – кавалер ордена "За мужність". Брав участь у військових парадах на Хрещатику разом з побратимами на честь Дня незалежності України.
"Під звуки Гімну України та тихої щиросердечної молитви знайшов свій спочинок біля могили свого батька справжній син українського народу, Герой та мужній воїн – Сергій Якимчук", – повідомили на сторінці селищної ради.
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