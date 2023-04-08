На Тернопільщині попрощалися з бійцем Сергієм Якимчуком

У Підволочиській громаді попрощалися з бійцем Сергієм Якимчуком із села Староміщина. Про це повідомили на сторінці Підволочиської селищної ради в Фейсбуці.

У повідомленні йдеться, що він був бійцем 80 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ.

Похорон бійця. Фото: Підволочиська селищна рада

"Багато хто знав Сергія, адже починаючи з 2014 року він брав участь в АТО і, варто зазначити, що показав себе з дуже мужньої сторони", – повідомляють у дописі.

На похороні бійця в храмі. Фото: Підволочиська селищна рада

Сергій Якимчук – кавалер ордена "За мужність". Брав участь у військових парадах на Хрещатику разом з побратимами на честь Дня незалежності України.

Нагороди загиблого бійця. Суспільне Тернопіль

"Під звуки Гімну України та тихої щиросердечної молитви знайшов свій спочинок біля могили свого батька справжній син українського народу, Герой та мужній воїн – Сергій Якимчук", – повідомили на сторінці селищної ради.

Похоронна процесія. Фото: Підволочиська селищна рада

Над труною загиблого розгорнули прапор. Фото: Підволочиська селищна рада

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