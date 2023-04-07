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Священник з Тернополя став першим випускником курсу військового капеланства
ЗСУРегіони

Священник з Тернополя став першим випускником курсу військового капеланства

Богдан Боденчук
  
Священник з Тернополя став першим випускником курсу військового капеланства
Фото: Юрій Кульпа

Перший випуск військових капеланів, які завершили курси підвищення кваліфікації завершився у Києві. Одним із таких випускників є капелан 105 окремої бригади територіальної оборони ЗСУ Євген Флиста. Про це повідомив капітан, начальник служби зв'язків з громадськістю бригади Юрій Кульпа.

Підготовка тридцяти військових капеланів від п’яти релігійних організацій пройшла на базі Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

В храмі Святої Софії відбулись заходи з врученням сертифікатів за участі військового керівництва, священнослужителів, представників державної влади.

"Навчання було і є потрібне усім, бо реалії війни завжди змінюються, а також змінюються і стандарти. Тим паче, що зараз ми переймаємо досвід військової організації NАТО. Під час навчань ми проходили військовий вишкіл, тактичну медицину, поглиблену практичну психологію. Також як капелани, зобов'язані бути знайомі з традицією інших конфесій і релігій, які є в Україні, щоби вміло надати духовну опіку тим особам. Капелани, відповідно до своєї посади, мають бути обізнані у всіх військових напрямках, щоби, перебуваючи в складних чи небезпечних умовах, бути скоординовані та при необхідності, взяти на себе відповідальність за особовий склад", – каже Євген Флиста.

Священник з Тернополя став першим випускником курсу військового капеланства
Євген Флиста. Фото: Юрій Кульпа

Капелани, які проходять службу в ЗСУ віднедавна отримують офіцерські військові звання.

"Відповідно до закону України №4626 "Про Службу військового капеланства", священнослужителі різних релігійних організацій, окрім УПЦ МП, які офіційно зареєстровані в Україні мають право стати в однострій зі всіма військовослужбовцями ЗС України, щоб сповна бути присутніми у житті військовослужбовця і його підрозділу під керівництвом командира відповідної військової частини. Сьогодні я молодший лейтенант капеланської служби військової частини А7033 та перебуваю в штатній чисельності частини. Загалом посада військового капелана передбачає офіцерське звання, а тепер, відповідно до даного закону, священнослужитель, при наявності відповідної вищої освіти, яка має бути в Державі визнана, отримавши мандат на капеланське служіння від своєї Церкви і від Департаменту з етнополітики та свободи совісті, від військової частини відношення (відповідний запит), через ТЦК та СП подає усі свої документи на присвоєння первинного військового звання і надалі заходить на офіцерську посаду. Загалом капелан є тим, хто поруч. Тому, у сьогоднішніх реаліях, ми повинні вміти долати усі труднощі та бути підтримкою кожному військовослужбовцю, усього підрозділу і командира".

Священник з Тернополя став першим випускником курсу військового капеланства
Перший випуск військових капеланів. Фото: Юрій Кульпа

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