У Бориславі на Львівщині опечатали храм УПЦ МП

Сьогодні, 8 квітня, у Бориславі опечатали храм Покрови Пресвятої Богородиці УПЦ МП. Таке рішення ухвалили на позачерговій сесії міської ради. Про це на Telegram-каналі повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький. Вранці під храмом Покрови Пресвятої Богородиці зібралися мешканці Борислава. Громада звернулась до духовенства і парафіян з пропозицією перейти до Православної церкви України. Втім, частина з них відмовилась.
Тож на засіданні позачергової сесії міської ради вирішили тимчасово опечатати храм.
"Функціонування церков УПЦ МП на території громади заборонили рішенням сесії Бориславської міської ради у травні минулого року", — зазначає Максим Козицький.
У Вербну неділю на подвір'ї храму відбудеться перше богослужіння українською мовою. Його проведуть священники Православної церкви України.
Що відомо
- 5 квітня 2023 року парафіяни Церкви святого великомученика Георгія УПЦ МП ухвалювали рішення про перехід до ПЦУ. Того ж дня Громада собору Львівської єпархії УПЦ МП, проголосувала за перехід до Православної церкви України. В храмі вже відбулося перше богослужіння українською мовою.
- Військовослужбовці Збройних сил України записали низку відеозвернень до львів'ян та влади міста із закликом передати церкву на вулиці Тараса Бобанича у Львові з УПЦ МП до Православної церкви України.
- Власниця приміщення на вулиці Антоновича, 100, яке орендувала громада храму Святої Трійці УПЦ МП, розірвала угоду про користування.
- 6 квітня у Львові розпочали демонтаж Української православної церкви Московського патріархату на Сихові, яка була збудована незаконно.
- Також 6 квітня у місті Рава-Руська громада Свято-Троїцького храму ухвалила рішення про перехід із Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України.