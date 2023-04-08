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У Бориславі на Львівщині опечатали храм УПЦ МП
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У Бориславі на Львівщині опечатали храм УПЦ МП

Наталія Карнаух
  
У Бориславі на Львівщині опечатали храм УПЦ МП
Telegram/Максим Козицький

Сьогодні, 8 квітня, у Бориславі опечатали храм Покрови Пресвятої Богородиці УПЦ МП. Таке рішення ухвалили на позачерговій сесії міської ради. Про це на Telegram-каналі повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький. Вранці під храмом Покрови Пресвятої Богородиці зібралися мешканці Борислава. Громада звернулась до духовенства і парафіян з пропозицією перейти до Православної церкви України. Втім, частина з них відмовилась.

Мешканці зібралися біля храму
Мешканці зібралися біля храму. Telegram/Максим Козицький

Тож на засіданні позачергової сесії міської ради вирішили тимчасово опечатати храм.

"Функціонування церков УПЦ МП на території громади заборонили рішенням сесії Бориславської міської ради у травні минулого року", — зазначає Максим Козицький.

Храм опечатали 8 квітня
Храм опечатали 8 квітня. Telegram/Максим Козицький

У Вербну неділю на подвір'ї храму відбудеться перше богослужіння українською мовою. Його проведуть священники Православної церкви України.

Що відомо

  • 5 квітня 2023 року парафіяни Церкви святого великомученика Георгія УПЦ МП ухвалювали рішення про перехід до ПЦУ. Того ж дня Громада собору Львівської єпархії УПЦ МП, проголосувала за перехід до Православної церкви України. В храмі вже відбулося перше богослужіння українською мовою.
  • Військовослужбовці Збройних сил України записали низку відеозвернень до львів'ян та влади міста із закликом передати церкву на вулиці Тараса Бобанича у Львові з УПЦ МП до Православної церкви України.
  • Власниця приміщення на вулиці Антоновича, 100, яке орендувала громада храму Святої Трійці УПЦ МП, розірвала угоду про користування.
  • 6 квітня у Львові розпочали демонтаж Української православної церкви Московського патріархату на Сихові, яка була збудована незаконно.
  • Також 6 квітня у місті Рава-Руська громада Свято-Троїцького храму ухвалила рішення про перехід із Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України.

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