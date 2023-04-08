У Бориславі на Львівщині опечатали храм УПЦ МП

Сьогодні, 8 квітня, у Бориславі опечатали храм Покрови Пресвятої Богородиці УПЦ МП. Таке рішення ухвалили на позачерговій сесії міської ради. Про це на Telegram-каналі повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький. Вранці під храмом Покрови Пресвятої Богородиці зібралися мешканці Борислава. Громада звернулась до духовенства і парафіян з пропозицією перейти до Православної церкви України. Втім, частина з них відмовилась.

Мешканці зібралися біля храму. Telegram/Максим Козицький

Тож на засіданні позачергової сесії міської ради вирішили тимчасово опечатати храм.

"Функціонування церков УПЦ МП на території громади заборонили рішенням сесії Бориславської міської ради у травні минулого року", — зазначає Максим Козицький.

Храм опечатали 8 квітня. Telegram/Максим Козицький

У Вербну неділю на подвір'ї храму відбудеться перше богослужіння українською мовою. Його проведуть священники Православної церкви України.

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