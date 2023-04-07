У місті Рава-Руська, що на Львівщині, громада Свято-Троїцького храму ухвалила рішення про перехід із Української православної церкви Московського патріархату до Православної Церкви України.

Про це 6 квітня на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Рава-Руської Іван Івануса.

“Історичний день! За рішенням загальних зборів громади, храм Святої Трійці в м. Рава-Руська переходить до Православної Церкви України”, – йдеться у повідомленні.

Храм розташований у місті Рава-Руська неподалік траси М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська.

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