У місті Рава-Руська, що на Львівщині, громада Свято-Троїцького храму ухвалила рішення про перехід із Української православної церкви Московського патріархату до Православної Церкви України.
Про це 6 квітня на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Рава-Руської Іван Івануса.
“Історичний день! За рішенням загальних зборів громади, храм Святої Трійці в м. Рава-Руська переходить до Православної Церкви України”, – йдеться у повідомленні.
Храм розташований у місті Рава-Руська неподалік траси М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська.
Що відомо
- 5 квітня 2023 року парафіяни Церкви святого великомученика Георгія УПЦ МП ухвалювали рішення про перехід до ПЦУ. Того ж дня Громада собору Львівської єпархії УПЦ МП, проголосувала за перехід до Православної церкви України. В храмі вже відбулося перше богослужіння українською мовою.
- Військовослужбовці Збройних сил України записали низку відеозвернень до львів'ян та влади міста із закликом передати церкву на вулиці Тараса Бобанича у Львові з УПЦ МП до Православної церкви України.
- Власниця приміщення на вулиці Антоновича, 100, яке орендувала громада храму Святої Трійці УПЦ МП, розірвала угоду про користування.
- 6 квітня у Львові розпочали демонтаж Української православної церкви Московського патріархату на Сихові, яка була збудована незаконно.