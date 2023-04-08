У Києві та області синоптики прогнозують грозу

Сьогодні, 8 квітня, у Києві та області очікується гроза. Оголошено жовтий рівень небезпечності. Про це повідомляє пресслужба Укргідрометцентру у Telegram.

"У найближчу годину, з утриманням до кінця доби 8 квітня гроза",— йдеться у повідомленні.

Фахівці рекомендують під час грози зачиняти вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері, а в разі сильного вітру – триматися подалі від рекламних щитів та дерев, а також не паркувати поруч із ними автівки. При падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за номерами телефонів: 101 або 103.

Що відомо про погодні рекорди

Загальна тенденція на цю весну в Україні, за прогнозами синоптиків, десь на 2 градуси вище за кліматичну норму.

За зиму у Києві зареєстрували 17 температурних рекордів: це більше, ніж за весь 2022 рік. Зокрема, середня температура повітря за зиму склала -0,4°С, що вище кліматичної норми на 2,1°С. Цей період увійшов у вісімку найтепліших зим у Києві з 1881 року. Зимові місяці у столиці були теплішими за норму: у січні зафіксували 16 рекордів температури повітря і встановлений її новий абсолютний максимум +13,2°С.

18 січня у Києві вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала +7,3°С, що на 1,6°С вище рекордного значення температури для цього дня 1993 року. Кліматична норма перевищена на 9,8°С, що відповідає погоді початку квітня

3 січня у Києві вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала +6,8°С, що на 2,5°С вище рекордного значення температури для цього дня 2022 року. Максимальна температура у столиці піднялась до +10,7°С.

2023 рік почався з температурних рекордів. 1 січня у Києві вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала +10,3°С.

У 2022 році у Києві було зафіксовано 15 температурних рекордів. Найбільше їх було у січні і червні — по чотири. Середньорічна температура у Києві становила +9,7°С, що на 0,7°С вище кліматичної норми. Місто посіло сьому сходинку у рейтингу найтепліших з 1881 року.

Літо 2022 року у Києві увійшло в п'ятірку найтепліших. Середня температура повітря склала 21,6 градусів тепла, що на 1,2 градусів перевищило кліматичну норму. Протягом літа було зафіксовано 8 температурних рекордів.

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