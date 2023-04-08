Встановили новий рекорд. У Львові створили найбільший в Україні тризуб з пасок

У суботу, 8 квітня, у Львові встановили новий рекорд — прикрасили та на швидкість виклали найбільший в Україні тризуб з пасок. Для цього знадобилося 1000 пасок та більш ніж 25 хвилин. Гроші від продажу випічки скерують на потреби 125 бригади. Як це було, дізнавалося Суспільне.

Захід організували у Палаці мистецтв. Для участі запросили волонтерів, військових та переселенців. Подію розпочали зі спільного виконання гімну. Згодом зафіксували час початку вставлення рекорду і стартували. На першому етапі пасочки діставали з коробки і передавали на стіл, де їх поливали солодкою глазур’ю.

"Приїхала зі Слов’янська Донецької області, рік живу у Львові. Це було дуже приємно, що ми хоч якусь частинку зробили для наших військових, це дуже добре", — каже волонтерка Любов Бандурка.

Спершу паски передавали на стіл та прикрашали глазур'ю. Суспільне Львів

Верхівку пасок також прикрашали синьою та жовтою посипкою і обв’язували стрічкою.

"Ми б ще дві тисячі намазали, розклали і задекорували, головне, щоб нашим хлопцям воно помогло, і щоб ми якомога більше назбирали грошей для наших хлопців", — розповідає волонтерка Тетяна Суряк.

Паски прикрашали посипкою та стрічками. Суспільне Львів

Учасники заходу мали на меті за 1 годину прикрасити 1000 бойківських пасок та викласти їх у вигляді тризуба. Це вдалось зробити за 25 хвилин та 17 секунд. Досягнення зафіксувала представниця Книги рекордів України.

"За останні 10 років, які мені доводилося фіксувати, десь вісім рекордів були пов’язані з Великоднем: найбільші паски величиною, найбільші прапори синьо-жовті, були і тризуби, але не з тисячі пасок, їх було набагато менше. Сьогодні рекорд має такий подвійний характер. Перше — це швидкість, це швидкість людей, бо завжди були готові рекорди з пасок, а зараз це єднання людей і це дуже важливо. Друге — кожна людина, яка робить паску, вона туди вкладає свою душу, ці паски поїдуть на передову", — каже генеральна директорка Книги рекордів України Ганна Крисюк.

Рекорд зафіксувала гендиректорка Книги рекордів України. Суспільне Львів

Великодні паски випікали за старовинним карпатським рецептом на дровах. Частину з них передадуть військовим та переселенцям. Інші зможе придбати кожен охочий. Гроші скерують на потреби 125 бригади тероборони.

"Ми розуміємо, що паски на передову зараз не треба, там потрібні дрони, тому більшість з цих пасок ми хочемо реалізувати через наступну акцію "Донать на пташку, отримай паску". Ми роздаємо флаєри і в соцмережах є QR-коди. Люди, мешканці Львова, мешканці України можуть задонатити на рахунок, там є вказаний номер телефону, і ми можемо або відправити поштою цю паску, або віддати в Львівському палаці мистецтв", — зазначає організатор заходу Олександр Лабецький.

Тризуб з пасок. Суспільне Львів

Акція триватиме до суботи, 15 квітня.

Паски може придбати кожен охочий. Суспільне Львів

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