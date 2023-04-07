У Львові збирають невеликі великодні набори для військових, які лікуються у одному з медичних закладів міста. Про це повідомили на Facebook-сторінці Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій.

"Друзі, зовсім скоро Великдень! І вже традиційно у це світле свято хочемо підтримати та подякувати нашим Захисникам та Захисницям. Цьогоріч ми відвідаємо один із реабілітаційних центрів у Львівській області, де мужні воїни готуються до протезування та проходять реабілітацію", — йдеться у повідомленні.

Як додають у Львівському центрі надання послуг учасникам бойових дій, військовим передадуть м'ясну продукцію, а львів'ян просять приносити паски в Центр за адресою вул. Пекарська, 41.

Паски можна приносити з понеділка 10 квітня і до середи 12 квітня включно. Також можна приносити фрукти.

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