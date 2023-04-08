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На Полтавщині відкрили меморіальну дошку загиблому воїнові Юрію Лисенку
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На Полтавщині відкрили меморіальну дошку загиблому воїнові Юрію Лисенку

Вікторія Бондаренко
  
На Полтавщині відкрили меморіальну дошку загиблому воїнові Юрію Лисенку
фото: Лохвицька громада

Меморіальну дошку загиблому під час російсько-української війни бійцеві Юрію Лисенку відкрили у Лохвицькій громаді. Про це повідомили на офіційному сайті Лохвицької громади.

Відкрили дошку 7 квітня селі Васильки Лохвицької громади. Розмістили її на фасаді місцевої школи, де навчався Юрій Лисенко.

Воїн загинув 2 березня 2022-го року під час оборони міста Лисичанськ на Луганщині. У Юрія Лисенка залишилися батьки, сестра, дружина та донька.

2 квітня минулого року Володимим Зеленський підписав указ про нагородження Юрія Лисенка орденом "За мужність" ІІІ ступеня (посмертно) президент України. 4 серпня нагороду передали родичам воїна.

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