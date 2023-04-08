На Полтавщині відкрили меморіальну дошку загиблому воїнові Юрію Лисенку

Меморіальну дошку загиблому під час російсько-української війни бійцеві Юрію Лисенку відкрили у Лохвицькій громаді. Про це повідомили на офіційному сайті Лохвицької громади.
Відкрили дошку 7 квітня селі Васильки Лохвицької громади. Розмістили її на фасаді місцевої школи, де навчався Юрій Лисенко.
Воїн загинув 2 березня 2022-го року під час оборони міста Лисичанськ на Луганщині. У Юрія Лисенка залишилися батьки, сестра, дружина та донька.
2 квітня минулого року Володимим Зеленський підписав указ про нагородження Юрія Лисенка орденом "За мужність" ІІІ ступеня (посмертно) президент України. 4 серпня нагороду передали родичам воїна.
Що відомо
- Обстріли на Полтавщині почалися у перший день повномасштабного вторгнення Росії на територію України. 24 лютого поцілили по об’єктах у Миргороді.
- За час повномасштабної війни російська армія обстрілювала також об’єкти у Полтаві, Кременчуці, Лубенській, Терешківській та Карлівській громадах.
- За кількістю загиблих найбільш масштабний обстріл на Полтавщині стався 27 червня у Кременчуці. Російська ракета влучила у ТЦ "Амстор".
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