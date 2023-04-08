У понеділок, 10 квітня, у Львівському муніципальному мистецькому центрі презентують виставку про художника Української повстанської армії Ніла Хасевича. Експозицію можна буде побачити до кінця місяця. Про це повідомили на Facebook-сторінці Центру.

На виставці покажуть репродукції, оригінали робіт Ніла Хасевича та артефакти, а також дізнатися більше про історію дизайну в середовищі українського підпілля. Автором проєкту є дослідник творчості Ніла Хасевича та художник-дизайнер Богуслав Любів.

Побачити експозицію може кожен охочий за адресою вулиця Стефаника, 11. Виставку можна відвідати до кінця квітня щодня з 10:00 до 21:00.

Хто такий Ніл Хасевич

Ніл Хасевич – член ОУН-УПА, засновник підпільної школи художників-графіків. Він створив візуальний образ українського підпілля.

Народився 25 листопада 1905 року в селі Дюксин на Рівненщині. Ще у дитинстві він втратив ногу, втім, це лише зміцнило його дух. Хасевич писав: "Я не можу битися зброєю, але б’юся різцем і долотом. Я, каліка, б’юся в той час, коли багато сильних і здорових людей в світі навіть не вірять, що така боротьба взагалі можлива. Я хочу, щоб світ знав, що визвольна боротьба триває, що українці б’ються."

Ніл Хасевич керував друкарнею повстанців, готував ілюстрації до сатиричних журналів УПА, оформляв листівки, малював карикатури, за що його і розшукували спочатку гестапівці, а згодом енкавеесівці. Історики підрахували, що загалом, у криївках він провів дев'ять років. У криївці він і загинув під час бою з військами НКВС у березні 1952 року, сталося це у селі Сухівці Рівненського району.

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