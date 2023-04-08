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У Тернополі римо-католики освятили великодні кошики
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У Тернополі римо-католики освятили великодні кошики

Ірина Моргун Тарас Бурак
  
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У Тернополі римо-католики освятили великодні кошики
Суспільне Тернопіль

У римо-католицькому костелі Божого Милосердя і Божої Матері Неустанної Помочі в Тернополі сьогодні від 9 години освячували великодні кошики. Завтра, 9 квітня, католики святкуватимуть Великдень.

Освячувати свій великодній кошик прийшла тернополянка Ванда Воронкова.

"Паска перша – Боже тіло. Часник, хрін, яйце, шинка, масло, сир. У Великдень Господь воскресне і щоб наша Україна воскресла, і щоб ми щасливі були, і щоб ще більші кошики ми мали".

У Тернополі римо-католики освятили великодні кошики
Ванда Воронкова. Суспільне Тернопіль

У Тернополі римо-католики освятили великодні кошики
Освячення великодніх кошиків. Суспільне Тернопіль

Також на першу службу, під час якої освячували великодні кошики, прийшла Надія Везденецька.

"Ми з дитинства не мали того всього. В нас в школі перевіряли руки чи ми їли крашаночки, чи ні. А комуняки їли все в той час. А ми жили бідно. Соломою палили. Я з 1946 року, уявіть собі, таке в нас було життя. Тому зараз для нас це рай. Великдень на першому місці".

У Тернополі римо-католики освятили великодні кошики
Надія Везденецька. Суспільне Тернопіль

У костелі великодні кошики освятив вікарій римо-католицької парафії Божого милосердя в Тернополі отець Назарій Зузак. За його словами, люди приходили від 9 години.

"Кожні 45 хвилин вірні приходять з кошиками, з великодніми стравами і ми їх освячуємо. Але це абсолютно не центральний обряд. Він теж важливий. Але центральний обряд буде ввечері, коли буде читатися довга літургія слова, де буде описуватися історія спасіння, як пророки заповідали прихід Спасителя. Ну, і в кінці теж будемо вшановувати Господа святою месою і прославляти Христа воскреслого пасхальним Великоднім посланням, розбудованою літургією, яка буде відбуватися близько двох годин. Ці коротенькі богослужіння, вони є лише для освячення їжі, яку завтра вірні будуть споживати в пасхальний сніданок".

У Тернополі римо-католики освятили великодні кошики
Отець Назарій Зузак. Суспільне Тернопіль

У Тернополі римо-католики освятили великодні кошики
Римо-католики освятили великодні кошики. Суспільне Тернопіль

За словами Назарія Зузака, зараз римо-католицький костел в Тернополі відвідують близько чотирьохсот людей.

У Тернополі римо-католики освятили великодні кошики
Тернопіль, римо-католицький костел. Суспільне Тернопіль

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