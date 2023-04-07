Тернополяни прикрасили писанками дерева у своєму дворі

У Тернополі дерева прикрасили писанками. Це зробили у дворі будинку, що на вулиці Любомира Гузара 13. Впорядкували територію мешканці довоклишній будинків. Про це розповів Суспільному голова правління ОСББ Сергій Лупак.

За його словами вивісили 170 писанок.

Писанки на деревах. Суспільне Тернопіль

"Минулоріч закупили сотню писанок, а цьогоріч – ще 70. Загалом на них витратили 700 гривень. Дерев’яні писанки придбали у майстрів із Закарпаття за кошти, отримані від сортування сміття", – розповів голова правління об’єднання співвласників багатоквартирних будинків Сергій Лупак.

У Тернополі прикрасили писанками дерева. Суспільне Тернопіль

Прикрашають дерева до Великодня тут вже другий рік поспіль.

"Цю вторсировину ми здаємо, з’являються додаткові кошти і за них ми придбали ці писанки. Жодна гривня не витрачається на окультурення нашої прибудинкової території. Думаю, це такий самий ефект, щоб показати іншим мешканцям Тернополя, що теж можна, ніби таке елементарне, але розмістите і вони покращують весняний настрій", – каже голова ОСББ.

Дерево з писанками. Суспільне Тернопіль

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