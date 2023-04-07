Зеленський провів ставку щодо ситуації на Донбасі та анонсував нові санкції

Президент Володимир Зеленський провів Ставку Верховного Головнокомандувача, на якій обговорили ситуацію на фронті, зокрема бої за Бахмут та Авдіївку. Про це він сказав у вечірньому зверненні.

"Сьогодні насичений день. Перше – Ставка. Основна увага – боям за Авдіївку і Бахмут, за Луганщину, за кожен із тих напрямків, де ворог намагається зламати оборону всієї України", — сказав президент.

На Ставці доповідали командувачі напрямків, Головком, розвідка. Окремо обговорили підготовку нових бригад, постачання боєприпасів і зброї у війська.

Зеленський також повідомив, що апарат РНБО разом з урядом готує новий потужний санкційний список осіб, які працюють на агресію, – вони будуть заблоковані.

"Провів тривалу нараду щодо енергетики, питань як стратегічних – розвитку й захисту нашої енергосистеми за будь-яких умов, – так і поточних питань, про енергозабезпечення наших людей і українського бізнесу", — сказав він.

Глава держави наголосив, що в офіційне життя України додалася нова традиція поваги.

"Сотні тисяч мусульман України у період священного Рамадану дотримуються суворого посту. Коли сідає сонце, відбувається іфтар – вечеря. В Україні це шанується всюди, і навіть на передовій, навіть в умовах боїв. Повага завжди має бути обопільною. Тож від цього року щорічно в Україні за участю Глави держави буде проводитися такий спеціальний захід поваги", — сказав Зеленський.

Перший іфтар відбувся в кримськотатарському культурному центрі. У вечері взяли участь воїни-мусульмани, представники Меджлісу кримськотатарського народу, українська мусульманська спільнота.

"Світ має знати: повернуться в міжнародні відносини повага й порядок лише тоді, коли у Крим повернеться український прапор, коли там буде свобода, як і всюди в Україні. Мав честь нагородити воїнів, українських мусульман, які бʼються разом з усіма в силах оборони України", — сказав президент.

Зеленський підписав кілька указів про відзначення державними нагородами 771 українського воїна.

"Воїни механізованих бригад, штурмових, бригад тероборони, наші зенітники, тактична авіація, артилерія, розвідбати, інженерні бригади, танкісти. Загалом за час повномасштабної війни понад 43,5 тисячі наших захисників і захисниць відзначені державними нагородами. Я дякую всім, хто боронить державу", — сказав він.

Президент також привітав християн східного обряду за святом Благовіщення.

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