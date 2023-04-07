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На Київщині знайшли уламки безпілотника РФ
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На Київщині знайшли уламки безпілотника РФ

Анна Рибальська
  
На Київщині знайшли уламки безпілотника РФ
Фото: Андрій Нєбитов / Telegram

Уламки раніше збитого безпілотника РФ знайшли в Бориспільському районі на Київщині. Про це повідомляє голова поліції області Андрій Нєбитов в Telegram.

Поблизу села Вороньків виявили залишки нерозірваної бойової частини російського безпілотника.

"Працівниками вибухотехнічної служби Київщини буде виконане кероване знищення боєприпасу", — зазначив Нєбитов.

Також у КОВА попередили про планові вибухові роботи у Бориспільському районі.

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