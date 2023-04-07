У церкві села Розумівка Кропивницького району вперше, за 20 років молились українською мовою. Богослужіння провели священники Православної церкви України. До цього приміщення використовувала українська православна церква, у якої договір оренди закінчився, розповіла Суспільному керівниця департаменту культури Уляна Соколенко.

За словами Уляни Соколенко, у церкви юридична оренда була до 2018 року, але певний час тут продовжувались служби. "Це було незаконно, але сьогодні ми це припинили. На сьогодні тут немає жодної релігійної громади, яка б юридично могла служити служби і збирати вірян, тому що попередні договори всі завершені".

Говорить, храм побудований у 1833-1855 роках є пам’яткою архітектури обласного значення. "Це єдина пам’ятка архітектури, яка є в обласній власності і яка підконтрольна громаді області".

Храм у селі Розумівка. Фото: Суспільне Кропивницький

До людей, які прийшли в церкву, звернувся архієпископ Кропивницький і Голованівський Марк. Пояснив, щоб богослужіння тут проводили священники православної церкви України, потрібно створити релігійну громаду.

"Ми вам лишимо отця Миколая, щоб ви створили громаду, зареєстрували її і в ній прославляли Бога. Це буде ваше рішення і ваше бажання, ми лише надамо вам юридичний супровід".

У церкві села Розумівка вперше за 20 років молились українською мовою. Фото: Суспільне Кропивницький

Житель Розумівки Іван Зименко вважає, у селі повинна бути Православна церква України. "Йде війна, вбивають українців, а тут церква московського патріархату, так не повинно бути".

Жителька Розумівки Марія Мошуренко, каже, вона за створення релігійної громади Православної церкви України. "Я проти Росії і проти всього російського, вони вбивають наших дітей, нашу землю ганьблять, повинна бути українська церква".

Церква у Розумівці. Фото: Суспільне Кропивницький

Нині в селі зареєстрована релігійна громада Української православної церкви. Священник бажання переходити до Православної церкви немає, говорить начальник управління комунікацій з громадськістю Віталій Останній.

"Ні священник, ні віряни, не мають бажання переходити. Проте оскільки це комунальна власність, договірні умови були з ними припинені, і зараз, для того, щоб тут почала служити ПЦУ, необхідно створити нову громаду ПЦУ, яка вже буде претендувати на використання цього храму".

Пояснює, рішення про зміну конфесійної приналежності, згідно Закону про свободу совісті й релігійні організації, ухвалюють члени релігійної організації на зборах, двома третинами голосів. Далі передають документи на реєстрацію в облдержадміністрації.

Священник української православної церкви в Розумівці Михайло Галич свою позицію про небажання переходити до Православної церкви озвучити не захотів. Не на камеру розповів – у цьому храмі прослужив майже 20 років, сказав : "Час все розставить на свої місця".

Щоб створити релігійну громаду, готують збори жителів, сказав староста Микола Христенко. У селі проживають 520 людей. Рішення ухвалять після обговорення.Каже, з датою зборів, поки, не визначились.

Священник православної церкви України Микола вважає, треба, щоб місцеві жителі утворили громаду, і потім тут буде лунати молитва. "Моє основне місце служіння – село Івангород. Владика, сказав, потрібно приїхати, тут є храм, який стоїть без молитви. Ми можемо і так приїжджати молитися, але треба, щоб і люди молились у храмі".

Що відомо

5 січня 2019 року Вселенський патріарх Варфоломій у Стамбулі підписав Томос — документ про незалежність Православної церкви України. Вона стала однією з 15 самостійних православних церков світу. Українську православну церкву московського патріархату Верховна Рада зобов’язала переназватися, вказавши свою приналежність до Росії. Закон набрав сили 27 грудня 2018.

Нині на Кіровоградщині є 115 храмів Православної церкви України і 295 – Української православної церкви (російського патріархату). З 2019 року, відколи Україна отримала Томос про автокефалію, до початку повномасштабної війни, до ПЦУ перейшли п'ять громад від УПЦ. Після 24 лютого 2022 року — вісім.

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