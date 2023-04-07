У Києві припиняють видачу продуктових наборів для переселенців

Із 10 квітня у Києві не прийматимуть нові заявки на видачу продуктових наборів для переселенців. Про це інформує заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

За його словами, з 24 лютого 2022 року у столиці зареєструвались майже 230 тисяч ВПО, з яких трохи більше 100 тисяч звернулись за такою допомогою.

Сама програма передбачала видачу продуктових наборів, коли місто не може забезпечити нормальне функціонування продуктових мереж чи обмежена доставка товарів.

"Ми розуміємо важливість даної програми підтримки і готові її відновити в будь-який момент, якщо таке рішення буде прийнято на державному рівні", — каже Мондриївський.

Що відомо про видачу продуктових наборів у столиці

Гуманітарний штаб Києва з вересня роздавав через соціальні служби 60 тисяч продовольчих наборів. Отримати їх могли пенсіонери та люди з інвалідністю.

Навесні 2022 року у столиці кияни отримали майже 80 тисяч продовольчих наборів. Згодом Київ підготував 100 тисяч продуктових наборів для переселенців.

Жителям Києва, у разі повторного наступу російських військ та бойових дій на території міста, безплатно роздаватимуть продукти харчування. Отримати таку допомогу зможе кожен киянин за умови пред'явлення документів.

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